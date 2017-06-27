Уэстбрук получил по заслугам
Разыгрывающий «Оклахомы» Расселл Уэстбрук признан лучшим игроком НБА минувшего сезона. При этом выигрыш лидером «Тандер» личной награды не стал сенсацией — в прошедшей регулярке 28-летний американец стал всего вторым в истории лиги баскетболистом, которому удавалось набирать по
трипл-даблу в среднем за матч на протяжении всего чемпионата.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Минувший сезон НБА надолго останется в памяти поклонников лиги благодаря целому ряду ярчайших факторов, в совокупности подаривших любителям баскетбола практически уникальное зрелище.
Это и гениальный в своей «воздушной» мощи «Голден Стэйт», и противостояние с монструозными «воинами» лучшего игрока поколения Леброна Джеймса (оно, правда, могло бы быть и более упорным), и неожиданная победа в Восточной конференции продолжающего перестраиваться «Бостона», и 70 очков в одном матче от 20-летнего (!) Девина Букера, и
Однако определенно он будет неполным без упоминания легендарного индивидуального выступления на протяжении всего чемпионата в исполнении Расселла Уэстбрука, заставившего усомниться в существовании предела человеческих возможностей.
А ведь в преддверии сезона относительно фигуры 28-летнего разыгрывающего и дальнейшей судьбы его «Оклахомы» было гораздо меньше позитивных ожиданий — на команду как гром среди ясного неба свалилось решение многолетнего лидера «Тандер» Кевина Дюранта (а по совместительству и топ-3 всей лиги) покинуть клуб на правах свободного агента с целью создания «династии» в Калифорнии.
Для менеджмента и болельщиков коллектива это, безусловно, стало шоком. Из претендента на попадание в финал
Впрочем, был в обескровленной потерей Дюранта команде один человек, которого внезапный отъезд Кевина не так уж и огорчил.
Для Уэстбрука (да и для простых обывателей в целом) было очевидно, что именно атлетичному первому номеру, до этого отчасти находившемуся в тени своего более звездного партнера, теперь предстоит единолично тащить «Тандер» в зону
И все же ожидать, что разыгрывающему удастся ТАКОЕ, не мог, пожалуй, никто —.
в 82 матчах регулярки баскетболист сумел 42 (!) раза оформить
Причем статистику Уэстбрука нельзя назвать «мусорной», как это часто бывает, когда баскетболисты выступают исключительно на внушительные цифры в личном досье, полностью игнорируя результаты команды — примерно в 80 процентах поединков, в которых Расселлу удавалось набрать
Правда, уже в «постсезоне» у коллектива не получилось — на преждевременные каникулы подопечные Билли Донована отправились уже по итогам первого раунда, в котором практически без шансов уступили заметно более сбалансированному «Хьюстону» со счетом 1−4.
В то же время даже ранний и в целом ожидаемый вылет команды из борьбы за Кубок Ларри О’Брайена никак не мог повлиять на уверенность в победе Уэстбрука в гонке за главную личную награду ассоциации — звание MVP сезона, вручаемую по итогам выступлений в регулярном чемпионате.
Так в итоге и вышло — в борьбе за титул лучшего игрока чемпионата Расселл опередил лидера «Рокетс» Джеймса Хардена и главную надежду на светлое будущее «Сан-Антонио» Кавая Ленарда.
Добавим, что торжественная церемония вручения индивидуальных призов прошла минувшей ночью по московскому времени в
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