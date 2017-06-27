Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30201165/
27 июня 2017, 10:24 | Баскетбол: НБА | «Газета.Ру»

Уэстбрук получил по заслугам

Разыгрывающий «Оклахомы» Расселл Уэстбрук признан лучшим игроком НБА минувшего сезона. При этом выигрыш лидером «Тандер» личной награды не стал сенсацией — в прошедшей регулярке 28-летний американец стал всего вторым в истории лиги баскетболистом, которому удавалось набирать по трипл-даблу в среднем за матч на протяжении всего чемпионата.

Разыгрывающий Оклахомы <span class=error>Расселл</span> Уэстбрук признан лучшим игроком <span class=error>НБА</span> минувшего сезона. При этом выигрыш лидером <span class=error>Тандер</span> личной награды не стал сенсацией — в прошедшей <span class=error>регулярке</span> 28-летний американец стал всего вторым в истории лиги баскетболистом которому удавалось набирать по <nobr>трипл-даблу</nobr> в среднем за матч на протяжении всего чемпионата. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Минувший сезон НБА надолго останется в памяти поклонников лиги благодаря целому ряду ярчайших факторов, в совокупности подаривших любителям баскетбола практически уникальное зрелище.

Это и гениальный в своей «воздушной» мощи «Голден Стэйт», и противостояние с монструозными «воинами» лучшего игрока поколения Леброна Джеймса (оно, правда, могло бы быть и более упорным), и неожиданная победа в Восточной конференции продолжающего перестраиваться «Бостона», и 70 очков в одном матче от 20-летнего (!) Девина Букера, и многое-многое другое — список можно продолжать едва ли не до бесконечности.

Однако определенно он будет неполным без упоминания легендарного индивидуального выступления на протяжении всего чемпионата в исполнении Расселла Уэстбрука, заставившего усомниться в существовании предела человеческих возможностей.

А ведь в преддверии сезона относительно фигуры 28-летнего разыгрывающего и дальнейшей судьбы его «Оклахомы» было гораздо меньше позитивных ожиданий — на команду как гром среди ясного неба свалилось решение многолетнего лидера «Тандер» Кевина Дюранта (а по совместительству и топ-3 всей лиги) покинуть клуб на правах свободного агента с целью создания «династии» в Калифорнии.

Для менеджмента и болельщиков коллектива это, безусловно, стало шоком. Из претендента на попадание в финал плей-офф, который неделями ранее был близок к тому, чтобы отправить на отдых только что побивших «вечный» рекорд ассоциации по победам в регулярке Уорриорз, «Оклахома» превратилась в уверенного середняка — худшее состояние для любого клуба в НБА (и перестройку не начнешь, и за чемпионство не поборешься).

Впрочем, был в обескровленной потерей Дюранта команде один человек, которого внезапный отъезд Кевина не так уж и огорчил.

Для Уэстбрука (да и для простых обывателей в целом) было очевидно, что именно атлетичному первому номеру, до этого отчасти находившемуся в тени своего более звездного партнера, теперь предстоит единолично тащить «Тандер» в зону плей-офф — помимо Расселла делать это было просто некому.

И все же ожидать, что разыгрывающему удастся ТАКОЕ, не мог, пожалуй, никто —.

в 82 матчах регулярки баскетболист сумел 42 (!) раза оформить трипл-дабл (в истории НБА лишь у трех игроков получалось набирать более 20 трипл-даблов за сезон), а его средняя статистическая «линейка» составила 31,6 очка + 10,7 подбора + 10,4 передачи за матч (до этого единственным человеком, которому покорилось подобное, был Оскар Робертсон образца 60-х годов прошлого века).

Причем статистику Уэстбрука нельзя назвать «мусорной», как это часто бывает, когда баскетболисты выступают исключительно на внушительные цифры в личном досье, полностью игнорируя результаты команды — примерно в 80 процентах поединков, в которых Расселлу удавалось набрать трипл-дабл «Оклахома» добивалась успеха, что говорит о неоценимом вкладе разыгрывающего в итоговом выходе клуба в плей-офф, где изначально «Тандер» совсем не ждали.

Правда, уже в «постсезоне» у коллектива не получилось — на преждевременные каникулы подопечные Билли Донована отправились уже по итогам первого раунда, в котором практически без шансов уступили заметно более сбалансированному «Хьюстону» со счетом 1−4.

В то же время даже ранний и в целом ожидаемый вылет команды из борьбы за Кубок Ларри О’Брайена никак не мог повлиять на уверенность в победе Уэстбрука в гонке за главную личную награду ассоциации — звание MVP сезона, вручаемую по итогам выступлений в регулярном чемпионате.

Так в итоге и вышло — в борьбе за титул лучшего игрока чемпионата Расселл опередил лидера «Рокетс» Джеймса Хардена и главную надежду на светлое будущее «Сан-Антонио» Кавая Ленарда.

Добавим, что торжественная церемония вручения индивидуальных призов прошла минувшей ночью по московскому времени в Нью-Йорке. В других номинациях первенствовали Дрэймонд Грин из «Голден Стэйт» (лучший оборонительный игрок сезона), Малкольм Брогдон, представляющий «Милуоки» (лучший новичок), его партнер по команде Яннис Адетокумбо (самый прогрессирующий игрок), главный тренер «Хьюстона» Майк Д’Антони (признанный лучшим наставником чемпионата), а также его подопечный Эрик Гордон (лучший шестой игрок).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости