Уэстбрук получил по заслугам

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Минувший сезон НБА надолго останется в памяти поклонников лиги благодаря целому ряду ярчайших факторов, в совокупности подаривших любителям баскетбола практически уникальное зрелище.

Это и гениальный в своей «воздушной» мощи «Голден Стэйт», и противостояние с монструозными «воинами» лучшего игрока поколения Леброна Джеймса (оно, правда, могло бы быть и более упорным), и неожиданная победа в Восточной конференции продолжающего перестраиваться «Бостона», и 70 очков в одном матче от 20-летнего (!) Девина Букера, и многое-многое другое — список можно продолжать едва ли не до бесконечности.

Однако определенно он будет неполным без упоминания легендарного индивидуального выступления на протяжении всего чемпионата в исполнении Расселла Уэстбрука, заставившего усомниться в существовании предела человеческих возможностей.

А ведь в преддверии сезона относительно фигуры 28-летнего разыгрывающего и дальнейшей судьбы его «Оклахомы» было гораздо меньше позитивных ожиданий — на команду как гром среди ясного неба свалилось решение многолетнего лидера «Тандер» Кевина Дюранта (а по совместительству и топ-3 всей лиги) покинуть клуб на правах свободного агента с целью создания «династии» в Калифорнии.

Для менеджмента и болельщиков коллектива это, безусловно, стало шоком. Из претендента на попадание в финал плей-офф, который неделями ранее был близок к тому, чтобы отправить на отдых только что побивших «вечный» рекорд ассоциации по победам в регулярке Уорриорз, «Оклахома» превратилась в уверенного середняка — худшее состояние для любого клуба в НБА (и перестройку не начнешь, и за чемпионство не поборешься).

Впрочем, был в обескровленной потерей Дюранта команде один человек, которого внезапный отъезд Кевина не так уж и огорчил.

Для Уэстбрука (да и для простых обывателей в целом) было очевидно, что именно атлетичному первому номеру, до этого отчасти находившемуся в тени своего более звездного партнера, теперь предстоит единолично тащить «Тандер» в зону плей-офф — помимо Расселла делать это было просто некому.

И все же ожидать, что разыгрывающему удастся ТАКОЕ, не мог, пожалуй, никто —.

в 82 матчах регулярки баскетболист сумел 42 (!) раза оформить трипл-дабл (в истории НБА лишь у трех игроков получалось набирать более 20 трипл-даблов за сезон), а его средняя статистическая «линейка» составила 31,6 очка + 10,7 подбора + 10,4 передачи за матч (до этого единственным человеком, которому покорилось подобное, был Оскар Робертсон образца 60-х годов прошлого века).

Причем статистику Уэстбрука нельзя назвать «мусорной», как это часто бывает, когда баскетболисты выступают исключительно на внушительные цифры в личном досье, полностью игнорируя результаты команды — примерно в 80 процентах поединков, в которых Расселлу удавалось набрать трипл-дабл «Оклахома» добивалась успеха, что говорит о неоценимом вкладе разыгрывающего в итоговом выходе клуба в плей-офф, где изначально «Тандер» совсем не ждали.

Правда, уже в «постсезоне» у коллектива не получилось — на преждевременные каникулы подопечные Билли Донована отправились уже по итогам первого раунда, в котором практически без шансов уступили заметно более сбалансированному «Хьюстону» со счетом 1−4.

В то же время даже ранний и в целом ожидаемый вылет команды из борьбы за Кубок Ларри О’Брайена никак не мог повлиять на уверенность в победе Уэстбрука в гонке за главную личную награду ассоциации — звание MVP сезона, вручаемую по итогам выступлений в регулярном чемпионате.

Так в итоге и вышло — в борьбе за титул лучшего игрока чемпионата Расселл опередил лидера «Рокетс» Джеймса Хардена и главную надежду на светлое будущее «Сан-Антонио» Кавая Ленарда.