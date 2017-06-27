«Оклахома-Сити» предложит Уэстбруку новый 5-летний контракт

Как сообщает ESPN, клуб предложит разыгрывающему новое 5-летнее соглашение на сумму более $ 200 млн после 1 июля, когда в НБА откроется рынок свободных агентов.



Действующее соглашение Расселла с «Тандер» рассчитано до лета 2019 года, однако защитник сможет выйти на рынок свободных агентов после окончания сезона-2017/18.



В минувшем регулярном чемпионате Уэстбрук проводил на паркете по 34,6 минуты, собирая коллекцию из 31,6 очка, 10,7 подбора, 10,4 передачи и 1,6 перехвата в среднем за игру.