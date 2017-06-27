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27 июня 2017, 10:03 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Оклахома-Сити» предложит Уэстбруку новый 5-летний контракт

Руководство «Оклахома-Сити Тандер» хочет продлить соглашение с лидером команды Расселлом Уэстбруком.

Как сообщает ESPN, клуб предложит разыгрывающему новое 5-летнее соглашение на сумму более $ 200 млн после 1 июля, когда в НБА откроется рынок свободных агентов.

Действующее соглашение Расселла с «Тандер» рассчитано до лета 2019 года, однако защитник сможет выйти на рынок свободных агентов после окончания сезона-2017/18.

В минувшем регулярном чемпионате Уэстбрук проводил на паркете по 34,6 минуты, собирая коллекцию из 31,6 очка, 10,7 подбора, 10,4 передачи и 1,6 перехвата в среднем за игру.
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Уэстбрук получил по заслугам

Уэстбрук получил по заслугам

Разыгрывающий «Оклахомы» Расселл Уэстбрук признан лучшим игроком НБА минувшего сезона. При этом выигрыш лидером «Тандер» личной награды не стал сенсацией — в прошедшей регулярке 28-летний американец стал всего вторым в истории лиги баскетболистом, которому удавалось набирать по трипл-даблу в среднем за матч на протяжении всего чемпионата.
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