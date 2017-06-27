Уэстбрук признан самым ценным игроком сезона-2016/17 в НБА
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Разыгрывающий «Оклахомы» Расселл Уэстбрук признан самым ценным игроком (MVP) сезона-2016/17 в Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает
пресс-служба лиги.
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Первая в истории церемония вручения наград НБА прошла в
Уэстбрук 10 апреля в матче против «Денвера» сделал 42-й
Лучшим новичком сезона стал Малкольм Брогдон из «Милуоки», тренером года назван наставник «Хьюстона» Майк Д’Антони, самым прогрессирующим игроком признан Яннис Адетокумбо («Милуоки»), лучшим «шестым» (запасным) игроком стал Эрик Гордон из «Хьюстона», Дрэймонд Грин («Голден Стэйт») назван лучшим обороняющимся игроком сезона.
Баскетболист «Шарлотт» Кемба Уокер получил награду за спортивный дух, а защитник «Хьюстона» победил в новой номинации «Самоотверженность».
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