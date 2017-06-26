Крис Пол в девятый раз вошел сборную лучших обороняющихся игроков НБА

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По итогам сезона-2016/17 Пол в седьмой раз был включен в первую пятерку лучших обороняющихся игроков вместе с форвардами Дрэймондом Грином («Голден Стэйт») и Каваем Ленардом («Сан-Антонио»), центровым Руди Гобером («Юта») и экс-защитником петербургского «Спартака» Патриком Беверли («Хьюстон»). Ранее 32-летний защитник также дважды входил во вторую сборную.

Во вторую сборную сезона вошли защитники Тони Аллен («Мемфис») и Дэнни Грин («Сан-Антонио»), форварды Андре Роберсон («Оклахома-Сити») и Яннис Адетокунбо («Милуоки»), а также центровой Энтони Дэвис («Нью Орлеан»).