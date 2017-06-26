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26 июня 2017, 21:59 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Крис Пол в девятый раз вошел сборную лучших обороняющихся игроков НБА

МОСКВА, 26 июн — Р-Спорт. Защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Крис Пол в девятый раз в карьере вошел в сборную лучших обороняющихся игроков НБА, сообщается на официальном сайте ассоциации.

Защитник Лос-Анджелес <span class=error>Клипперс</span> <span class=error>Крис</span> Пол в девятый раз в карьере вошел в сборную лучших обороняющихся игроков <span class=error>НБА</span> сообщается на официальном сайте ассоциации. Увеличить
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По итогам сезона-2016/17 Пол в седьмой раз был включен в первую пятерку лучших обороняющихся игроков вместе с форвардами Дрэймондом Грином («Голден Стэйт») и Каваем Ленардом («Сан-Антонио»), центровым Руди Гобером («Юта») и экс-защитником петербургского «Спартака» Патриком Беверли («Хьюстон»). Ранее 32-летний защитник также дважды входил во вторую сборную.

Во вторую сборную сезона вошли защитники Тони Аллен («Мемфис») и Дэнни Грин («Сан-Антонио»), форварды Андре Роберсон («Оклахома-Сити») и Яннис Адетокунбо («Милуоки»), а также центровой Энтони Дэвис («Нью Орлеан»).
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МОСКВА, 26 июн — Р-Спорт. Защитники Малкольм Брогдон («Милуоки Бакс»), Бадди Хилд («Сакраменто Кингз»), форвард Дарио Шарич, центровые Джоэл Эмбиид (оба — «Филадельфия Севенти Сиксерз») и Уилли Эрнангомес («Нью-Йорк Никс») вошли в первую символическую пятерку новичков НБА сезона-2016/17 по итогам опроса журналистов, сообщается на официальном сайте ассоциации.
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