Крис Пол в девятый раз вошел сборную лучших обороняющихся игроков НБА
МОСКВА, 26 июн —
Р-Спорт. Защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Крис Пол в девятый раз в карьере вошел в сборную лучших обороняющихся игроков НБА, сообщается на официальном сайте ассоциации.
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По итогам сезона-2016/17 Пол в седьмой раз был включен в первую пятерку лучших обороняющихся игроков вместе с форвардами Дрэймондом Грином («Голден Стэйт») и Каваем Ленардом («Сан-Антонио»), центровым Руди Гобером («Юта») и
Во вторую сборную сезона вошли защитники Тони Аллен («Мемфис») и Дэнни Грин («Сан-Антонио»), форварды Андре Роберсон («Оклахома-Сити») и Яннис Адетокунбо («Милуоки»), а также центровой Энтони Дэвис («Нью Орлеан»).
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