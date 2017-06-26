Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30197266/
26 июня 2017, 21:32 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Брогдон, Шарич, Эмбиид, Хилд и Эрнангомес вошли в символическую пятерку новичков НБА

МОСКВА, 26 июн — Р-Спорт. Защитники Малкольм Брогдон («Милуоки Бакс»), Бадди Хилд («Сакраменто Кингз»), форвард Дарио Шарич, центровые Джоэл Эмбиид (оба — «Филадельфия Севенти Сиксерз») и Уилли Эрнангомес («Нью-Йорк Никс») вошли в первую символическую пятерку новичков НБА сезона-2016/17 по итогам опроса журналистов, сообщается на официальном сайте ассоциации.

Во вторую символическую пятерку новичков включены защитники Джамал Мюррей («Денвер Наггетс») и Йоги Феррелл («Даллас Маверикс»), форварды Джейлен Браун («Бостон Селтикс»), Маркиз Крисс («Финикс Санз») и Брэндон Ингрэм («Лос-Анджелес Лейкерс»).

В тройку претендентов на звание лучшего новичка сезона попали Брогдон, Шарич и Эмбиид. Победитель будет объявлен во время церемонии вручения наград НБА, которая состоится позднее в понедельник.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
23 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

«Беспредел, свинство, расизм»: эксперты о проигрыше боксера Ковалева