Брогдон, Шарич, Эмбиид, Хилд и Эрнангомес вошли в символическую пятерку новичков НБА

Во вторую символическую пятерку новичков включены защитники Джамал Мюррей («Денвер Наггетс») и Йоги Феррелл («Даллас Маверикс»), форварды Джейлен Браун («Бостон Селтикс»), Маркиз Крисс («Финикс Санз») и Брэндон Ингрэм («Лос-Анджелес Лейкерс»).

В тройку претендентов на звание лучшего новичка сезона попали Брогдон, Шарич и Эмбиид. Победитель будет объявлен во время церемонии вручения наград НБА, которая состоится позднее в понедельник.