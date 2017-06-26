Брогдон, Шарич, Эмбиид, Хилд и Эрнангомес вошли в символическую пятерку новичков НБА
МОСКВА, 26 июн —
Р-Спорт. Защитники Малкольм Брогдон («Милуоки Бакс»), Бадди Хилд («Сакраменто Кингз»), форвард Дарио Шарич, центровые Джоэл Эмбиид (оба — «Филадельфия Севенти Сиксерз») и Уилли Эрнангомес («Нью-Йорк Никс») вошли в первую символическую пятерку новичков НБА сезона-2016/17 по итогам опроса журналистов, сообщается на официальном сайте ассоциации.
Во вторую символическую пятерку новичков включены защитники Джамал Мюррей («Денвер Наггетс») и Йоги Феррелл («Даллас Маверикс»), форварды Джейлен Браун («Бостон Селтикс»), Маркиз Крисс («Финикс Санз») и Брэндон Ингрэм («Лос-Анджелес Лейкерс»).
В тройку претендентов на звание лучшего новичка сезона попали Брогдон, Шарич и Эмбиид. Победитель будет объявлен во время церемонии вручения наград НБА, которая состоится позднее в понедельник.
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