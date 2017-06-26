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26 июня 2017, 18:58 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Айверсон дебютировал в лиге по баскетболу 3×3 BIG3

Члена Зала славы НБА Аллен Айверсон прокомментировал свой дебют в лиге по баскетболу 3 на 3 BIG3. Айверсон отметил, что будет больше тренировать команду, чем выступать на площадке.

«Я подписался быть игроком, тренером и капитаном. Тренерская часть длится всю игру. А игровая будет не тем, чего вы ожидаете. Вы не увидите на площадке прежнего Аллена Айверсона», — приводит слова Айверсона Bleacher Report.

В дебютном матче Айверсона его команда 3's Company переиграла Ball Hogs со счётом 61:51. Айверсон провёл на площадке девять минут.
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