Айверсон дебютировал в лиге по баскетболу 3×3 BIG3

«Я подписался быть игроком, тренером и капитаном. Тренерская часть длится всю игру. А игровая будет не тем, чего вы ожидаете. Вы не увидите на площадке прежнего Аллена Айверсона», — приводит слова Айверсона Bleacher Report.

В дебютном матче Айверсона его команда 3's Company переиграла Ball Hogs со счётом 61:51. Айверсон провёл на площадке девять минут.