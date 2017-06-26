Лавой Аллен станет свободным агентом

1 июля Аллен станет свободным агентом. За следующий сезон 28-летний баскетболист мог заработать $ 4 млн.



В минувшем регулярном чемпионате Лавой помог «Пэйсерс» в 61 поединке. Форвард проводил на площадке в среднем по 14,3 минуты, набирал по 2,9 очка, собирал по 3,6 подбора, отдавал по 0,9 передачи, а также совершал по 0,4 блок-шота и 0,3 перехвата за игру.



Аллен выступал за «Индиану» с 2014 года.