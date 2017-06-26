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26 июня 2017, 15:25 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Лавой Аллен станет свободным агентом

Руководство «Индианы Пэйсерс» приняло решение отказаться от опции в контракте форварда команды Лавоя Аллена на сезон-2017/18, сообщает CBS Sports.

1 июля Аллен станет свободным агентом. За следующий сезон 28-летний баскетболист мог заработать $ 4 млн.

В минувшем регулярном чемпионате Лавой помог «Пэйсерс» в 61 поединке. Форвард проводил на площадке в среднем по 14,3 минуты, набирал по 2,9 очка, собирал по 3,6 подбора, отдавал по 0,9 передачи, а также совершал по 0,4 блок-шота и 0,3 перехвата за игру.

Аллен выступал за «Индиану» с 2014 года.
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