Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30192613/
26 июня 2017, 13:55 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Казинс работает над снижением веса

Центровой «Нью-Орлеан Пеликанс» Демаркус Казинс активно работает над снижением веса, сообщает NBC Sports.

26-летний баскетболист трудится под руководством персонального тренера форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Джулиуса Рэндла, а также соблюдает специальную диету.

«Когда я увидел Казинса этим летом, его тело выглядело великолепно. Он пригласил нас в свой дом на обед. Демаркус действительно ел только здоровую пищу, которую готовит его новый повар. Я был сильно впечатлён тем, как он готовится к новому сезону», — сказал главный тренер «Пеликанс» Элвин Джентри.

Отметим, что в прошлом сезоне официальный вес Демаркуса составлял 122,5 кг.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?