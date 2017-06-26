Казинс работает над снижением веса
Центровой «Нью-Орлеан Пеликанс» Демаркус Казинс активно работает над снижением веса, сообщает NBC Sports.
26-летний баскетболист трудится под руководством персонального тренера форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Джулиуса Рэндла, а также соблюдает специальную диету.
«Когда я увидел Казинса этим летом, его тело выглядело великолепно. Он пригласил нас в свой дом на обед. Демаркус действительно ел только здоровую пищу, которую готовит его новый повар. Я был сильно впечатлён тем, как он готовится к новому сезону», — сказал главный тренер «Пеликанс» Элвин Джентри.
Отметим, что в прошлом сезоне официальный вес Демаркуса составлял 122,5 кг.
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