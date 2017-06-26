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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30190556/
26 июня 2017, 11:39 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Кармело Энтони и Дуэйн Уэйд могут перейти в «Кливленд»

«Кливленд Кавальерс» является главным претендентом на подписание форварда «Нью-Йорк Никс» Кармело Энтони и защитника «Чикаго Буллз» Дуэйна Уэйда, если контракты игроков будут выкуплены их нынешними клубами, сообщает ESPN.

Кливленд <span class=error>Кавальерс</span> является главным претендентом на подписание форварда Нью-Йорк <span class=error>Никс</span> <span class=error>Кармело</span> <span class=error>Энтони</span> и защитника Чикаго <span class=error>Буллз</span> <span class=error>Дуэйна</span> <span class=error>Уэйда</span> если контракты игроков будут выкуплены их нынешними клубами сообщает <span class=error>ESPN</span>. Увеличить
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Энтони заработает за следующий сезон $ 26,2 млн. Уэйд ранее воспользовался опцией в контракте с «Буллз» на сезон-2017/18. 35-летний защитник получит от «Чикаго» $ 23,8 млн.

Кармело в минувшем регулярном чемпионате проводил на паркете по 34,3 минуты, набирал по 22,4 очка, собирал по 5,9 подбора и отдавал по 2,9 передачи в среднем за игру. Дуйэн в прошлой «регулярке» собирал коллекцию из 18,3 очка, 4,5 подбора, 3,8 передачи и 1,4 перехвата за 29,9 минуты в среднем за матч.
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