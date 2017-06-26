Кармело Энтони и Дуэйн Уэйд могут перейти в «Кливленд»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Энтони заработает за следующий сезон $ 26,2 млн. Уэйд ранее воспользовался опцией в контракте с «Буллз» на сезон-2017/18. 35-летний защитник получит от «Чикаго» $ 23,8 млн.



Кармело в минувшем регулярном чемпионате проводил на паркете по 34,3 минуты, набирал по 22,4 очка, собирал по 5,9 подбора и отдавал по 2,9 передачи в среднем за игру. Дуйэн в прошлой «регулярке» собирал коллекцию из 18,3 очка, 4,5 подбора, 3,8 передачи и 1,4 перехвата за 29,9 минуты в среднем за матч.