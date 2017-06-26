Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30186716/
26 июня 2017, 0:32 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Даллас» откажется от опции в контракте Новицки и подпишет с ним новый контракт

Руководство «Даллас Маверикс» не станет использовать опцию в контракте Дирка Новицки и продлевать соглашение с ним на год.

При таком продлении немецкий ветеран заработал бы $ 25 млн за следующий сезон.

Вместо этого «Даллас» планирует подписать с Новицки новый двухлетний контракт, сообщает обозреватель ESPN Марк Стайн.

Ожидается, что Новицки получит меньший гонорар по новому контракту, чтобы «Маверикс» сохранили место в платёжной ведомости на других игроков. Прошлым летом клуб повысил сумму контракта для ветерана.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?