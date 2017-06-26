«Даллас» откажется от опции в контракте Новицки и подпишет с ним новый контракт
Руководство «Даллас Маверикс» не станет использовать опцию в контракте Дирка Новицки и продлевать соглашение с ним на год.
При таком продлении немецкий ветеран заработал бы $ 25 млн за следующий сезон.
Вместо этого «Даллас» планирует подписать с Новицки новый двухлетний контракт, сообщает обозреватель ESPN Марк Стайн.
Ожидается, что Новицки получит меньший гонорар по новому контракту, чтобы «Маверикс» сохранили место в платёжной ведомости на других игроков. Прошлым летом клуб повысил сумму контракта для ветерана.
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