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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30184051/
25 июня 2017, 14:55 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Болельщики «Чикаго» начали сбор средств для увольнения руководства

Болельщики «Чикаго Буллз» начали компанию по сбору средств для размещения в городе рекламного плаката с призывом уволить генерального менеджера Гэра Формэна и вице-президента Джона Пэксона.

Болельщики Чикаго Буллз начали компанию по сбору средств для размещения в городе рекламного плаката с призывом уволить генерального менеджера Гэра Формэна и вице-президента Джона Пэксона. Увеличить
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«Драфт стал последней каплей. «Чикаго» не только обменял Джимми Батлера на мешок картошки, но и отдал одного из лучших игроков второго раунда за финансовую компенсацию. Формэн и Пэксон выставляли «Буллз» на всеобщее посмешище слишком долго. Они совершали непонятные выборы на драфтах с 2012 по 2014 год, избавились от главного тренера Тома Тибодо, с которым команда была грозной силой в Восточной конференции, а вместо него взяли Фреда Хойберга, которому не место в НБА.

Если мы соберем $ 2000, то разместим небольшой цифровой биллборд недалеко от арены команды на четыре недели.

Если мы соберём $ 5000, то разместим биллборд на твёрдом носителе и размером побольше на одной из оживлённых улиц.

Если мы соберём $ 10 000−15 000, то разместим биллборд в оживлённом месте, и его увидят миллионы, — написали организаторы акции в пояснении на специализированном сайте для сбора средств Gofundme.

 Уже за первый кампании день 562 человека пожертвовали в общей сложности $ 6 287.
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