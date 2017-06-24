Тайс покинул «Бамберг» и попробует закрепиться в «Бостоне»

О таком решении он проинформировал в открытом письме, сообщает Eurohoops.

«После трёх прекрасных лет в «Бамберге» пришло время попрощаться и встретиться с новым вызовом. «Бамберг стал моим домом и всегда будет занимать особенное место в сердце», — написал Тайс.

Сообщается, что в дальнейшем баскетболист попробует закрепиться в составе «Бостон Селтикс». В минувшем розыгрыше Евролиги Тайс принял участие в 30 поединках, набирая в них в среднем по 10 очков и совершая по 4,6 подбора.