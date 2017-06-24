Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30179163/
24 июня 2017, 17:24 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Тайс покинул «Бамберг» и попробует закрепиться в «Бостоне»

Центровой Даниэль Тайс покинул немецкий «Бамберг».

О таком решении он проинформировал в открытом письме, сообщает Eurohoops.

«После трёх прекрасных лет в «Бамберге» пришло время попрощаться и встретиться с новым вызовом. «Бамберг стал моим домом и всегда будет занимать особенное место в сердце», — написал Тайс.

Сообщается, что в дальнейшем баскетболист попробует закрепиться в составе «Бостон Селтикс». В минувшем розыгрыше Евролиги Тайс принял участие в 30 поединках, набирая в них в среднем по 10 очков и совершая по 4,6 подбора.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?