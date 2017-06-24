Номер один. Линии судеб первых номеров драфта последних 10 лет

Маркелл Фултц был выбран «Филадельфией» под первым номером на минувшем драфте. В клубе верят, что разыгрывающий вместе с остальными молодыми талантами поможет «Сиксерс» забыть о постоянных поражениях, а болельщики наконец смогут увидеть, как их любимая команда сражается за выход в плей-офф, а не за очередной высокий пик. Пока Фултц готовится к дебютному сезону в НБА, предлагаем вспомнить, чего добились другие игроки лиги, выбранные под первым номером драфта за последние 10 лет.

Бен Симмонс. «Филадельфия» (2016)

После успешной карьеры в школе Бен Симмонс провёл впечатляющий сезон за университет «Луизиана Стэйт». Австралиец был включён в первую символическую всеамериканскую сборную NCAA и удостоен награды лучшему первокурснику сезона по версии USBWA, которую годом ранее получил Джалил Окафор.



Никто не сомневался, что именно Симмонс станет главным игроком драфта. Перспективный форвард достался «Филадельфии», в составе которой уже было немало талантливых баскетболистов. После неплохого выступления в Летней лиге Симмонс продолжил готовиться к дебютному сезону в тренировочном лагере команды, но в конце сентября сломал ногу на одной из тренировок и был вынужден полностью пропустить регулярный чемпионат.

Карл-Энтони Таунс. «Миннесота Тимбервулвз» (2015)

Карл-Энтони Таунс в составе университетской команды стал победителем регулярного чемпионата конференции и добрался до полуфинала «Мартовского безумия». До драфта аналитики отмечали превосходную игру Таунса в обороне, которая никуда не делась после его прихода в НБА. В дебютном сезоне Карл-Энтони набирал по 18,3 очка и совершал по 10,5 подбора в среднем за матч. Центровой был признан лучшим новичком года, опередив с большим отрывом Кристапса Порзингиса и Николу Йокича. Таунс продолжил прогрессировать в сезоне-2016/17 и сейчас является одним из лучших игроков НБА на своей позиции.

Эндрю Уиггинс. «Кливленд Кавальерс» (2014)

Эндрю Уиггинс обладал ядерным потенциалом перед приходом в лигу. Защитник помог «Канзас Джейхокс» выиграть регулярный чемпионат конференции Big 12 и добраться до третьего раунда плей-офф. По итогам сезона-2013/14 Уиггинс был включён во вторую всеамериканскую сборную NCAA.



«Кливленд Кавальерс» на драфте выбрал Эндрю под первым номером, а после подписания контракта с Леброном Джеймсом обменял его в «Миннесоту» на Кевина Лава. Дебютный сезон завершился для Уиггинса званием лучшего новичка года и попаданием в первую символическую сборную первогодок. Стоит отметить, что каждый из трёх сезонов в НБА Эндрю заканчивал лучше предыдущего.

Энтони Беннетт. «Кливленд Кавальерс» (2013)

После достаточно успешного года в Университете штата Невада Энтони Беннетт выставил свою кандидатуру на драфт. Выбор сырого форварда пусть и с приличной статистикой под первым номером стал шоком для большинства журналистов и представителей лиги, и первый же сезон в НБА подтвердил всю абсурдность решения фронт-офиса «Кливленда». Молодой форвард набирал всего по 4,2 очка и совершал 3,0 подбора в среднем за матч.



Энтони играл настолько плохо, что журналист ESPN Чад Форд уже в декабре 2013 года назвал его худшим первым номером драфта за последние 20 лет. В конце следующего лета Беннетт вместе с Эндрю Уиггинсом отправился в «Миннесоту», где провёл ещё один невзрачный сезон. Далее были «Торонто» и «Бруклин», которые отчислили его ещё до завершения регулярного чемпионата. В январе 2017-го Беннетт подписал контракт с «Фенербахче», выиграл Евролигу на скамейке и вновь был отчислен.

Энтони Дэвис. «Нью-Орлеан Пеликанс» (2012)

Уроженец Чикаго собрал немало наград за свой первый и единственный сезон в «Кентукки», после чего отправился на драфт. Форвард достался «Нью-Орлеану», который за год без Криса Пола опустился на последнее место в турнирной таблице Западной конференции. Дэвис неплохо отыграл дебютный сезон в сильнейшей баскетбольной лиге мира, но не сумел завоевать звание лучшего новичка года, уступив в голосовании Дэмьену Лилларду. Статистика форварда заметно улучшилась в сезоне-2013/14, который он завершил, набирая дабд-дабл (20,8 очка и 10,0 подбора) в среднем за игру. За пять лет в НБА Дэвис стал суперзвездой лиги, один раз вывел «Нью-Орлеан» в плей-офф и подписал исторический контракт на $ 145 млн.

Кайри Ирвинг. «Кливленд Кавальерс» (2011)

«Кливленд» сумел заполучить Кайри Ирвинга благодаря невероятной удаче: выменянный весте с Бароном Дэвисом пик «Клипперс» оказался первым, несмотря на чисто теоретическую вероятность на успех. Взрывной разыгрывающий не оставил шансов конкурентам в борьбе за звание лучшего новичка, завершив дебютный сезон с 18,5 очка за игру.

Стоит отметить, что Ирвинг не является разыгрывающим в классическом понимании. На площадке Кайри действует скорее как «второй номер», но из-за небольшого роста (191 см) вынужден играть на позиции организатора атак. Леброн Джеймс, вернувшись из флоридского похода за перстнями, стал идеальным партнёром для Ирвинга. В 2016-м звёздный дуэт привёл «Кливленд» к первому чемпионскому титулу в истории клуба.

Джон Уолл. «Вашингтон Уизардс» (2010)

Ещё один невероятно талантливый разыгрывающий был выбран под общим первым номером на драфте в 2010 году. Джон Уолл застал в «Вашингтоне» Гилберта Аринаса, но уже к декабрю последнего обменяли в «Орландо». В стартовом сезоне Уолл набирал по 16,4 очка за игру, довёл средний показатель результативных передач до 8,3 и стал MVP Матча новичков.



За семь лет в лучшей баскетбольной лиге планеты Джон может похвастаться лишь тремя участиями во втором раунде плей-офф. Наиболее успешным для 26-летнего защитника стал прошлый сезон (23,1 очка, 10,7 передачи, 2,0 перехвата). Сейчас Уолл выходит на пик карьеры, а «Вашингтон» пока несильно привлекает звёздных свободных агентов. Не исключено, что в ближайшее время разыгрывающий сменит клуб.

Блэйк Гриффин. «Лос-Анджелес Клипперс» (2009)

Блэйк Гриффин стал символом последних успехов «Клипперс», выбравших форварда на драфте-2009. В одной из предсезонных игр Гриффин получил серьёзную травму колена и был вынужден полностью пропустить сезон-2009/10. Блэйк поразил всех своим атлетизмом, когда вернулся на паркет в 2010-м.

Эффектные данки форварда регулярно попадали и продолжают попадать в подборки лучших моментов дня. В регулярном чемпионате — 2010/11 Гриффин съездил на Матч звёзд, выиграл конкурс данков, а по итогам сезона получил звание новичка года. В последнее время Блэйк немного сдал из-за частых травм, но всё равно остаётся элитным «четвёртым номером», за которого в это межсезонье будут бороться «Клипперс», «Селтикс» и «Тандер».

Деррик Роуз. «Чикаго Буллз» (2008)

Наблюдая за игрой Деррика Роуза в последних сезонах, трудно поверить, что совсем недавно этот разыгрывающий был лучшим игроком лиги и новой надеждой «Чикаго». Карьера Роуза в НБА началась очень успешно. Защитник получил звание новичка года, через два сезона стал MVP, попал в первую символическую сборную лиги, и регулярно участвовал в Матче звёзд.



Затем в жизни Деррика началась чёрная полоса. В 2012-м он получил разрыв крестообразных связок левого колена, а в 2013 году — разрыв мениска правого. После очередного восстановительного периода у защитника случился рецидив. Теперь любой клуб, претендующий на Роуза, учитывает колоссальные риски, связанные с его уничтоженным здоровьем.

Грег Оден. «Портленд Трэйл Блейзерс» (2007)