Номер один. Линии судеб первых номеров драфта последних 10 лет
От суперзвёзд Гриффина, Уолла, Ирвинга и Дэвиса до бастов Беннетта и Одена. Как сложилась карьера каждого первого номера драфта с 2007 года.
Маркелл Фултц был выбран «Филадельфией» под первым номером на минувшем драфте. В клубе верят, что разыгрывающий вместе с остальными молодыми талантами поможет «Сиксерс» забыть о постоянных поражениях, а болельщики наконец смогут увидеть, как их любимая команда сражается за выход в
Бен Симмонс. «Филадельфия» (2016)
После успешной карьеры в школе Бен Симмонс провёл впечатляющий сезон за университет «Луизиана Стэйт». Австралиец был включён в первую символическую всеамериканскую сборную NCAA и удостоен награды лучшему первокурснику сезона по версии USBWA, которую годом ранее получил Джалил Окафор.
Никто не сомневался, что именно Симмонс станет главным игроком драфта. Перспективный форвард достался «Филадельфии», в составе которой уже было немало талантливых баскетболистов. После неплохого выступления в Летней лиге Симмонс продолжил готовиться к дебютному сезону в тренировочном лагере команды, но в конце сентября сломал ногу на одной из тренировок и был вынужден полностью пропустить регулярный чемпионат.
Эндрю Уиггинс. «Кливленд Кавальерс» (2014)
Эндрю Уиггинс обладал ядерным потенциалом перед приходом в лигу. Защитник помог «Канзас Джейхокс» выиграть регулярный чемпионат конференции Big 12 и добраться до третьего раунда
«Кливленд Кавальерс» на драфте выбрал Эндрю под первым номером, а после подписания контракта с Леброном Джеймсом обменял его в «Миннесоту» на Кевина Лава. Дебютный сезон завершился для Уиггинса званием лучшего новичка года и попаданием в первую символическую сборную первогодок. Стоит отметить, что каждый из трёх сезонов в НБА Эндрю заканчивал лучше предыдущего.
Энтони Беннетт. «Кливленд Кавальерс» (2013)
После достаточно успешного года в Университете штата Невада Энтони Беннетт выставил свою кандидатуру на драфт. Выбор сырого форварда пусть и с приличной статистикой под первым номером стал шоком для большинства журналистов и представителей лиги, и первый же сезон в НБА подтвердил всю абсурдность решения
Энтони играл настолько плохо, что журналист ESPN Чад Форд уже в декабре 2013 года назвал его худшим первым номером драфта за последние 20 лет. В конце следующего лета Беннетт вместе с Эндрю Уиггинсом отправился в «Миннесоту», где провёл ещё один невзрачный сезон. Далее были «Торонто» и «Бруклин», которые отчислили его ещё до завершения регулярного чемпионата. В январе 2017-го Беннетт подписал контракт с «Фенербахче», выиграл Евролигу на скамейке и вновь был отчислен.
Энтони Дэвис. «Нью-Орлеан Пеликанс» (2012)
Уроженец Чикаго собрал немало наград за свой первый и единственный сезон в «Кентукки», после чего отправился на драфт. Форвард достался «Нью-Орлеану», который за год без Криса Пола опустился на последнее место в турнирной таблице Западной конференции. Дэвис неплохо отыграл дебютный сезон в сильнейшей баскетбольной лиге мира, но не сумел завоевать звание лучшего новичка года, уступив в голосовании Дэмьену Лилларду. Статистика форварда заметно улучшилась в сезоне-2013/14, который он завершил, набирая
Кайри Ирвинг. «Кливленд Кавальерс» (2011)
«Кливленд» сумел заполучить Кайри Ирвинга благодаря невероятной удаче: выменянный весте с Бароном Дэвисом пик «Клипперс» оказался первым, несмотря на чисто теоретическую вероятность на успех. Взрывной разыгрывающий не оставил шансов конкурентам в борьбе за звание лучшего новичка, завершив дебютный сезон с 18,5 очка за игру.
Стоит отметить, что Ирвинг не является разыгрывающим в классическом понимании. На площадке Кайри действует скорее как «второй номер», но
Джон Уолл. «Вашингтон Уизардс» (2010)
Ещё один невероятно талантливый разыгрывающий был выбран под общим первым номером на драфте в 2010 году. Джон Уолл застал в «Вашингтоне» Гилберта Аринаса, но уже к декабрю последнего обменяли в «Орландо». В стартовом сезоне Уолл набирал по 16,4 очка за игру, довёл средний показатель результативных передач до 8,3 и стал MVP Матча новичков.
За семь лет в лучшей баскетбольной лиге планеты Джон может похвастаться лишь тремя участиями во втором раунде
Блэйк Гриффин. «Лос-Анджелес Клипперс» (2009)
Блэйк Гриффин стал символом последних успехов «Клипперс», выбравших форварда на драфте-2009. В одной из предсезонных игр Гриффин получил серьёзную травму колена и был вынужден полностью пропустить сезон-2009/10. Блэйк поразил всех своим атлетизмом, когда вернулся на паркет в 2010-м.
Эффектные данки форварда регулярно попадали и продолжают попадать в подборки лучших моментов дня. В регулярном чемпионате — 2010/11 Гриффин съездил на Матч звёзд, выиграл конкурс данков, а по итогам сезона получил звание новичка года. В последнее время Блэйк немного сдал
Деррик Роуз. «Чикаго Буллз» (2008)
Наблюдая за игрой Деррика Роуза в последних сезонах, трудно поверить, что совсем недавно этот разыгрывающий был лучшим игроком лиги и новой надеждой «Чикаго». Карьера Роуза в НБА началась очень успешно. Защитник получил звание новичка года, через два сезона стал MVP, попал в первую символическую сборную лиги, и регулярно участвовал в Матче звёзд.
Затем в жизни Деррика началась чёрная полоса. В 2012-м он получил разрыв крестообразных связок левого колена, а в 2013 году — разрыв мениска правого. После очередного восстановительного периода у защитника случился рецидив. Теперь любой клуб, претендующий на Роуза, учитывает колоссальные риски, связанные с его уничтоженным здоровьем.
Грег Оден. «Портленд Трэйл Блейзерс» (2007)
У Грега Одена типичная история для игрока, которого выбрали раньше всех на летней ярмарке талантов: многочисленные школьные награды, отлично проведённый сезон в NCAA, хорошие физические данные. Однако тело молодого центрового не выдержало ежегодных нагрузок, и первый же сезон в НБА Оден был вынужден пропустить
Но вскоре травмы «съели» центрового, и в 2012 году «Портленд» отчислил его из клуба. Следующим летом «Майами» подарил надежду Грегу, подписав с ним двухлетний контракт. Вместе с флоридцами Оден добрался до финала
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