Крис Пол переизбран президентом профсоюза игроков НБА
Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Крис Пол переизбран президентом профсоюза игроков НБА сроком на четыре года, информирует The Score.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Во время своего первого срока на посту президента профсоюза Пол помог игрокам и НБА договориться о новом коллективном соглашении, которое вступит в силу 1 июля.
«Смирился с тем, что мои товарищи проголосовили за меня», — сказал Крис.
Новым
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter