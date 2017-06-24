Крис Пол переизбран президентом профсоюза игроков НБА

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Во время своего первого срока на посту президента профсоюза Пол помог игрокам и НБА договориться о новом коллективном соглашении, которое вступит в силу 1 июля.



«Смирился с тем, что мои товарищи проголосовили за меня», — сказал Крис.



Новым вице-президентом профсоюза избран защитник «Сакраменто Кингз» Гарретт Темпл. Он сменил на этой должности защитника «Кливленд Кавальерс» Кайла Корвера.