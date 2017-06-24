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24 июня 2017, 11:58 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Крис Пол переизбран президентом профсоюза игроков НБА

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Крис Пол переизбран президентом профсоюза игроков НБА сроком на четыре года, информирует The Score.

Разыгрывающий Лос-Анджелес <span class=error>Клипперс</span> <span class=error>Крис</span> Пол переизбран президентом профсоюза игроков <span class=error>НБА</span> сроком на четыре года информирует The Score. Увеличить
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Во время своего первого срока на посту президента профсоюза Пол помог игрокам и НБА договориться о новом коллективном соглашении, которое вступит в силу 1 июля.

«Смирился с тем, что мои товарищи проголосовили за меня», — сказал Крис.

Новым вице-президентом профсоюза избран защитник «Сакраменто Кингз» Гарретт Темпл. Он сменил на этой должности защитника «Кливленд Кавальерс» Кайла Корвера.
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