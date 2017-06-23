Предсказуемость наверху

О выборе Маркелла Фульца «Филадельфией» и взаимной симпатии «Лейкерс» и Лонзо Болла было известно задолго до ночи драфта, но и следующие пики не принесли никаких сюрпризов. Игроком, благодаря которому стал возможен обмен «Селтикс» и «Сиксерс», оказался Джейсон Тэйтум, который и вышел на сцену третьим по порядку. На следующих двух выборах можно было и вовсе отлучиться, выпить чашку чая или кофе — «Финиксу» и «Сакраменто» нужно было сделать что-то невообразимое, чтобы не конвертировать свои пики в двух лучших на тот момент игроков драфта — Джоша Джексона и Деаарона Фокса.

Последовательность следующих выборов предугадать было уже сложнее, но главные герои, которые должны были занять места с 6-го по 10-е, были прежними: Джонатан Айзек, Лаури Маркканен, Малик Монк, Деннис Смит, Зак Коллинс и Франк Нтиликина. Пожалуй, максимально высоко для себя прыгнул именно французский разыгрывающий (8-й номер), оказавшийся самым рискованным активом в топ-10.

Риск связан с тем, что Нтиликина выступал в чемпионате Франции — лиге, которую даже с натяжкой нельзя включить в пятёрку лучших в Старом Свете. «Никс» помимо чисто индивидуальных качеств наверняка впечатлило и то, что Франк играет значимую роль в команде-претенденте на чемпионство. Впрочем, в плей-офф чемпионата Франции Франк удивлял нечасто, а в финале на его счету всего одна по-настоящему хорошая игра.

Хаос в «Чикаго»

Единственная громкая сделка всего драфта была оформлена силами «Чикаго» и «Миннесоты». Тим Тибодо воссоединился с одним из своих любимых игроков Джимми Батлером, а «Буллз» получили Криса Данна, Зака Лавина, 7-й и 16-й пики на том же драфте, которые трансформировались в Лаури Маркканена и Джастина Пэттона.

Не худший набор за полноценную звезду НБА, но со многими «если». Если Зак Лавин незначительно потеряет в атлетизме после порванных «крестов», если Маркканен сможет донести все свои главные плюсы (размер, помноженный на широкий диапазон и отличный бросок) до НБА, если Крис Данн сможет доказать, что первый год был случайно неудачей.



Впрочем, едва ли найдётся хотя бы один человек, который назовёт победителем в этой сделке «Чикаго». Если компенсация за Батлера вызывает хоть какой-то, пусть даже и минимальный оптимизм, то худшего времени для проведения сделки было сложно подобрать. Что-то подсказывает, что Дуэйн Уэйд в свои 36 не собирался «сливать» сезон, когда соглашался на активацию своей опции в контракте.

Маленькие радости «Шарлотт»

«Шарлотт», пожалуй, станет последней командой, которая поверит в то, что Дуайт Ховард сможет не только собирать будничные 12 подборов, но и усилит игру на обоих концах площадки. По сообщениям инсайдеров лиги, у Дуайта сложились хорошие отношения с нынешним главным тренером «Хорнетс» Стивом Клиффордом, когда тот был частью тренерских штабов «Орландо» и «Лейкерс». К тому же «Шарлотт» заплатили за человека, который по-прежнему без особых трудов может набирать дабл-дабл в каждом матче, смешную цену в виде Марко Белинелли, Мэйсона Пламли и двух пиков второго раунда.



В пятницу «Хорнетс» продолжили серию удачных обновлений состава, забрав себе Малика Монка, который по всем раскладам не должен был спускаться до 11-го номера. Во многом «Шарлотт» помогли «Никс», выбрав под 8-м номером Нтиликину, нарушив, таким образом, ровный строй.

Предсказать будущее в НБА отличных снайперов на уровне NCAA не всегда представляется возможным, однако за прошедший год Малик сделал всё от него зависящее, чтобы убедить скаутов и сторонних наблюдателей, в том, что со «взрослой» дистанцией у него проблем не возникнет. С учётом текущей конфигурации состава Монк может рассчитывать на солидные минуты в первом же сезоне, тем более что на территорию Кембы Уокера он не претендует. Явная заявка на главную «кражу» драфта от «Шарлотт».

«Сакраменто» выжал максимум из 10-го выбора

После выбора Фокса погоня за его бывшим партнёром по взрывному бэккорту «Кентукки» Монком теряла смысл, да и по-настоящему знаковых игроков к тому моменту на драфте не оставалось. В подобной ситуации «Кингз» нашли весьма разумное решение, «подарив» свой выбор «Портленду» в обмен на 15-й и 20-й пики. Лидеры лучших университетских программ в стране Джастин Джексон («Северная Каролина») и Хэрри Гайлс («Дьюк») — более чем достойная компенсация за Зака Коллинса, к которому есть много вопросов.

Переговоры, закончившиеся ничем

Главными хедлайнерами последних нескольких дней стали Пол Джордж, Джимми Батлер, Рики Рубио и Кристапс Порзингис, причём нельзя было исключать, что некоторые из них могли сменить команду как раз в ночь драфта. Но в итоге команды смогли договориться только в случае с Джимми Батлером, тогда как остальные переговоры прекращались на разных стадиях обсуждения.

«Бостон», немного приблизившийся к Полу Джорджу, теперь не претендует на звёздного форварда «Индианы», а остальной интерес к игроку колебался на уровне слухов. «Никс» в случае с Порзингисом не просто тестировали рынок, а пытались взять своё силой, но ни «Финикс», предлагавший Бендера, Крисса и 4-й пик (по сути, Джексона), ни «Бостон», торговавший своим выбором в тройке, не поддались на рейдерские условия «Нью-Йорка».



Обмены с участием других значимых игроков были ещё дальше от воплощения в реальность. О Деандре Джордане практически забыли, Рики Рубио не привлёк должного внимания, а эпопея с Ламаркусом Олдриджем и вовсе была похожа на комедию. Взрыва следующей активности на трансферном рынке теперь следует ждать 1 июля.