«Голден Стэйт» подписал Криса Буше, заключив первое двухстороннее соглашение в НБА

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Как сообщает The Vertical, с 24-летним канадцем был подписан двусторонний контракт, который стал первым в НБА после того, как это стало возможным в связи с включением данного пункта в коллективное соглашение.