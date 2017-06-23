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23 июня 2017, 9:41 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

«Голден Стэйт» подписал Криса Буше, заключив первое двухстороннее соглашение в НБА

«Голден Стэйт» заключил соглашение с центровым Крисом Буше из Университета Орегона.

<span class=error>Голден</span> <span class=error>Стэйт</span> заключил соглашение с центровым <span class=error>Крисом</span> <span class=error>Буше</span> из Университета Орегона. Увеличить
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Как сообщает The Vertical, с 24-летним канадцем был подписан двусторонний контракт, который стал первым в НБА после того, как это стало возможным в связи с включением данного пункта в коллективное соглашение.

Таким образом, Буше будет получать 75 тысяч долларов в год, выступая за фарм-клуб, а при приглашении в основой состав его зарплата будет равна минимальному контракту лиги. Такой вариант позволит «Голден Стэйт» не включать форварда в состав из 15 игроков, но владеть правами на него.
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