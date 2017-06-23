«Голден Стэйт» подписал Криса Буше, заключив первое двухстороннее соглашение в НБА
«Голден Стэйт» заключил соглашение с центровым Крисом Буше из Университета Орегона.
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Как сообщает The Vertical, с 24-летним канадцем был подписан двусторонний контракт, который стал первым в НБА после того, как это стало возможным в связи с включением данного пункта в коллективное соглашение.
Таким образом, Буше будет получать 75 тысяч долларов в год, выступая за
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