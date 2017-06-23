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23 июня 2017, 8:59 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Генменеджер «Бруклина»: Мозгов — ветеран, полезный и в атаке, и в защите

Генеральный менеджер «Бруклин Нетс» Шон Маркс прокомментировал обмен в «Лос-Анджелес Лейкерс» центрового Брука Лопеса на защитника Д`Анджело Расселла и центрового Тимофея Мозгова.

Генеральный менеджер <span class=error>Бруклин</span> <span class=error>Нетс</span> <span class=error>Шон</span> Маркс прокомментировал обмен в Лос-Анджелес <span class=error>Лейкерс</span> центрового <span class=error>Брука</span> <span class=error>Лопеса</span> на защитника Д`<span class=error>Анджело</span> <span class=error>Расселла</span> и центрового Тимофея <span class=error>Мозгова</span>. Увеличить
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«Мы чрезвычайно рады приветствовать Д`Анджело и Тимофея в нашей семье «Бруклин Нетс». Д`Анджело — универсальный молодой защитник со светлым будущим, и мы рады продолжать его развитие вместе с молодым ядром нашей команды, а Тимофей — ветеран, который будет полезен и в атаке, и в защите. Оба отлично вписываются в нашу систему.

Мы также хотели бы поблагодарить Брука за весь его вклад в команду за последние 9 лет с «Нетс». Самый результативный игрок и самый долгоиграющий, он был образцовым членом нашей организации, и всегда с достоинством представлял «Нетс» на площадке и вне её. Мы желаем Бруку и его семье только успеха в будущем, — приводит слова Маркса официальный сайт клуба.
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Новости НБА

Клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» объявил об обмене Мозгова в «Бруклин»

Клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» объявил об обмене Мозгова в «Бруклин»

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российский центровой Тимофей Мозгов перешел из клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Бруклин». Об этом сообщает пресс-служба команды из Калифорнии.
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