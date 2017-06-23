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«Мы чрезвычайно рады приветствовать Д`Анджело и Тимофея в нашей семье «Бруклин Нетс». Д`Анджело — универсальный молодой защитник со светлым будущим, и мы рады продолжать его развитие вместе с молодым ядром нашей команды, а Тимофей — ветеран, который будет полезен и в атаке, и в защите. Оба отлично вписываются в нашу систему.

Мы также хотели бы поблагодарить Брука за весь его вклад в команду за последние 9 лет с «Нетс». Самый результативный игрок и самый долгоиграющий, он был образцовым членом нашей организации, и всегда с достоинством представлял «Нетс» на площадке и вне её. Мы желаем Бруку и его семье только успеха в будущем, — приводит слова Маркса официальный сайт клуба.