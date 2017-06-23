Клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» объявил об обмене Мозгова в «Бруклин»

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По обменному договору «Лейкерс» предоставили «Бруклину» 30-летнего Мозгова и разыгрывающего защитника Д’Анджело Расселла в обмен на центрового Брука Лопеса и право выбора под 27-м номером на прошедшем драфте новичков.

В регулярном чемпионате сезона-2016/17 «Лейкерс» заняли 14-е место в Западной конференции, одержав 26 побед в 82 играх и не попали в плей-офф, «Бруклин» замкнул таблицу Востока с 20 победами.