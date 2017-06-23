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23 июня 2017, 8:52 | Баскетбол: НБА | ТАСС

Клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» объявил об обмене Мозгова в «Бруклин»

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российский центровой Тимофей Мозгов перешел из клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Бруклин». Об этом сообщает пресс-служба команды из Калифорнии.

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По обменному договору «Лейкерс» предоставили «Бруклину» 30-летнего Мозгова и разыгрывающего защитника Д’Анджело Расселла в обмен на центрового Брука Лопеса и право выбора под 27-м номером на прошедшем драфте новичков.

В регулярном чемпионате сезона-2016/17 «Лейкерс» заняли 14-е место в Западной конференции, одержав 26 побед в 82 играх и не попали в плей-офф, «Бруклин» замкнул таблицу Востока с 20 победами.

Мозгов перешел в «Лейкерс» летом прошлого года из «Кливленда», став с клубом чемпионом НБА в 2016 году (наряду с другим российским центровым «Кавальерс» Александром Кауном — первые россияне-обладатели титула чемпиона лиги). Баскетболист сыграл за команду 54 матча, набирая в среднем за игру 7,4 очка и делая 4,9 подбора. В конце регулярного чемпионата россиянин по решению главного тренера Люка Уолтона лишился места в стартовой пятерке команды, при этом руководство клуба отмечало, что не намерено расставаться с Мозговым.
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