Первые 30 игроков драфта НБА-2017

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Под первым номером «Филадельфией» был выбран Маркелл Фульц. Под вторым номером «Лейкерс» взял разыгрывающего Лонсо Болла. «Бостон» под третьим номером выбрал форварда Джейсона Тэйтума.

Все игроки в первом раунде драфта НБА-2017: