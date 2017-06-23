Первые 30 игроков драфта НБА-2017
В бруклинском «Барклайс центре» прошел драфт НБА-2017.
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Под первым номером «Филадельфией» был выбран Маркелл Фульц. Под вторым номером «Лейкерс» взял разыгрывающего Лонсо Болла. «Бостон» под третьим номером выбрал форварда Джейсона Тэйтума.
Все игроки в первом раунде драфта НБА-2017:
1. «Филадельфия» — защитник Маркелл Фульц, Вашингтон
2. «Лейкерс» — разыгрывающий Лонсо Болл, UCLA
3. «Бостон» — форвард Джейсон Тейтум, Дьюк
4. «Финикс» — форвард Джош Джексон, Канзас
5. «Сакраменто» — защитник ДеАарон Фокс, Кентукки
6. «Орландо» — форвард Джонатан Айзек, Флорида
7. «Миннесота» (обменен в «Чикаго») — форвард Лаури Маркканен, Аризона
8. «Нью-Йорк» — защитник Франк Нтиликина, «Страсбург»
9. «Даллас» — защитник Деннис
10. «Сакраменто» (обменен в «Портленд») — центровой Зак Коллинс, Гонзага
11. «Шарлотт» — защитник Малик Монк, Кентукки
12. «Детройт» — защитник Люк Кеннард, Дьюк
13. «Денвер» (обменен в «Юту») — защитник Донован Митчелл, Луисвилль
14. «Майами» — форвард Бэм Адебайо, Кентукки
15. «Портленд» (обменен в «Сакраменто») — форвард Джастин Джексон, Северная Каролина
16. «Чикаго» (обменен в «Миннесоту») — центровой Джастин Пэттон, Крейтон
17. «Милуоки» — форвард Ди Джей Уилсон, Мичиган
18. «Индиана» — центровой Ти Джей Лиф, UCLA
19. «Атланта» — форвард Джон Коллинз, Уэйк Форест
20. «Портленд» (обменен в «Сакраменто») — форвард Хэрри Джайлз, Дьюк
21. «Оклахома-Сити» — Терренс Фергюсон, «Аделаид»
22. «Бруклин» — центровой Джаррет Аллен, Техас
23. «Торонто» — форвард О Джи Ануноби, Индиана
24. «Юта» (обменен в «Денвер») — центровой Тайлер Лайдон, Сиракьюз
25. «Орландо» (обменен в «Филадельфию») — центровой Анджей Пасечник, «Гран-Канария»
26. «Портленд» — форвард Калеб Свэниган, Пердью
27. «Лейкерс» — форвард Кайл Кузма, Юта
28. «Лейкерс» (обменен в «Юту») — центровой Тони Брэдли, Северная Каролина
29. «Сан-Антонио» — разыгрывающий Деррик Уайт, Колорадо
30. «Юта» (обменен в «Лейкерс») — Джош Харт, Вилланова.
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