Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30164169/
23 июня 2017, 8:49 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

Первые 30 игроков драфта НБА-2017

В бруклинском «Барклайс центре» прошел драфт НБА-2017.

В бруклинском <span class=error>Барклайс</span> центре прошел <span class=error>драфт</span> <span class=error>НБА</span>-2017. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Под первым номером «Филадельфией» был выбран Маркелл Фульц. Под вторым номером «Лейкерс» взял разыгрывающего Лонсо Болла. «Бостон» под третьим номером выбрал форварда Джейсона Тэйтума.

Все игроки в первом раунде драфта НБА-2017:

1. «Филадельфия» — защитник Маркелл Фульц, Вашингтон
2. «Лейкерс» — разыгрывающий Лонсо Болл, UCLA
3. «Бостон» — форвард Джейсон Тейтум, Дьюк
4. «Финикс» — форвард Джош Джексон, Канзас
5. «Сакраменто» — защитник ДеАарон Фокс, Кентукки
6. «Орландо» — форвард Джонатан Айзек, Флорида
7. «Миннесота» (обменен в «Чикаго») — форвард Лаури Маркканен, Аризона
8. «Нью-Йорк» — защитник Франк Нтиликина, «Страсбург»
9. «Даллас» — защитник Деннис Смит-младший, штат Северная Каролина
10. «Сакраменто» (обменен в «Портленд») — центровой Зак Коллинс, Гонзага
11. «Шарлотт» — защитник Малик Монк, Кентукки
12. «Детройт» — защитник Люк Кеннард, Дьюк
13. «Денвер» (обменен в «Юту») — защитник Донован Митчелл, Луисвилль
14. «Майами» — форвард Бэм Адебайо, Кентукки
15. «Портленд» (обменен в «Сакраменто») — форвард Джастин Джексон, Северная Каролина
16. «Чикаго» (обменен в «Миннесоту») — центровой Джастин Пэттон, Крейтон
17. «Милуоки» — форвард Ди Джей Уилсон, Мичиган
18. «Индиана» — центровой Ти Джей Лиф, UCLA
19. «Атланта» — форвард Джон Коллинз, Уэйк Форест
20. «Портленд» (обменен в «Сакраменто») — форвард Хэрри Джайлз, Дьюк
21. «Оклахома-Сити» — Терренс Фергюсон, «Аделаид»
22. «Бруклин» — центровой Джаррет Аллен, Техас
23. «Торонто» — форвард О Джи Ануноби, Индиана
24. «Юта» (обменен в «Денвер») — центровой Тайлер Лайдон, Сиракьюз
25. «Орландо» (обменен в «Филадельфию») — центровой Анджей Пасечник, «Гран-Канария»
26. «Портленд» — форвард Калеб Свэниган, Пердью
27. «Лейкерс» — форвард Кайл Кузма, Юта
28. «Лейкерс» (обменен в «Юту») — центровой Тони Брэдли, Северная Каролина
29. «Сан-Антонио» — разыгрывающий Деррик Уайт, Колорадо
​30. «Юта» (обменен в «Лейкерс») — Джош Харт, Вилланова.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
22 июня

Криштиану и Полина. Самая трогательная история матча

Массовая драка в матче Мексика - Новая Зеландия. Как это было

Леонид Федун - о санкциях: "Может, кто-то в Вашингтоне не любит "Спартак"