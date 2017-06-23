Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30163844/
23 июня 2017, 8:34 | Баскетбол: НБА | ТАСС

ESPN: Клуб НБА «Чикаго» обменял Батлера в «Миннесоту»

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота» выменяла у «Чикаго» защитника Джимми Батлера. Об этом сообщает ESPN.

Двукратный участник Матча всех звезд присоединится к своему бывшему тренеру Тому Тибодо. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По данным канала, за Батлера «Чикаго» получит от «Миннесоты» защитников Зака Лавина и Криса Данна, а также седьмой номер прошедшего драфта — к клубу присоединится форвард Лаури Маркканен. Отмечается, что «Миннесота», в свою очередь, получила 16-й пик драфта (центровой Джастин Пэттон).

Батлер был выбран «Чикаго» на драфте 2011 года под 30-м номером. В 2015 году подписал с «Буллз» пятилетний контракт на $95 млн. Он дважды становился участником Матчей всех звезд НБА (2015, 2016), в составе сборной США завоевал золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В прошедшем сезоне 27-летний игрок набирал в среднем 23,9 очка, делал 6,2 подбора, 5,5 передачи.

В «Миннесоте» Батлер будет играть под руководством Тома Тибодо, который до 2015 года являлся главным тренером «Чикаго».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
23 июня

Заместитель комиссионера лиги: вопрос участия игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 закрыт

СМИ: ЦСКА намерен вернуть футболиста Мусу из "Лестера"

Клуб НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" объявил об обмене Мозгова в "Бруклин"