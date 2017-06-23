Маркелл Фульц выбран «Филадельфией» под первым номером драфта НБА-2017
«Филадельфия» по первым номером драфта НБА-2017 выбрала Маркелла Фульца. Церемония проходит в бруклинском «Барклайс центре».
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19-летний представитель университета Вашингтона в прошедшем сезоне провел 25 матчей. В среднем за игру он набирал 23,2 очка, делал 5,7 подборов и 5,9 передач.
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