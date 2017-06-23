Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30163598/
23 июня 2017, 8:27 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

Маркелл Фульц выбран «Филадельфией» под первым номером драфта НБА-2017

«Филадельфия» по первым номером драфта НБА-2017 выбрала Маркелла Фульца. Церемония проходит в бруклинском «Барклайс центре».

Филадельфия по первым номером <span class=error>драфта</span> <span class=error>НБА</span>-2017 выбрала <span class=error>Маркелла</span> <span class=error>Фульца</span>. Церемония проходит в бруклинском <span class=error>Барклайс</span> центре. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

19-летний представитель университета Вашингтона в прошедшем сезоне провел 25 матчей. В среднем за игру он набирал 23,2 очка, делал 5,7 подборов и 5,9 передач.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
22 июня

Криштиану и Полина. Самая трогательная история матча

Массовая драка в матче Мексика - Новая Зеландия. Как это было

Леонид Федун - о санкциях: "Может, кто-то в Вашингтоне не любит "Спартак"