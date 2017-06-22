Майка баскетболиста Майкла Джордана с ОИ-1984 продана на аукционе за рекордную сумму
МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Игровая майка бывшего баскетболиста «Чикаго» и «Вашингтона» Майкла Джордана, в которой он выступал в составе сборной США на Олимпийских играх 1984 года, продана за $274 тыс. Об этом в своем Twitter сообщил журналист ESPN Даррен Ровелл.
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На Играх в
Предыдущий рекорд продажи игровой баскетбольной формы составлял 173 тысячи долларов, которые были заплачены также за майку Джордана. 12 июня кроссовки Джордана, в которых он выступал на Олимпиаде 1984 года в
Кроме того, Джордан стал олимпийским чемпионом в 1992 году, шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), 14-кратным участником Матча всех звезд НБА, он пять раз признавался самым ценным игроком НБА.
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