Майка баскетболиста Майкла Джордана с ОИ-1984 продана на аукционе за рекордную сумму

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

На Играх в Лос-Анджелесе американец, выступавший в майке с номером «9», был признан лучшим игроком турнира. Сборная США завоевала золотые награды Олимпиады, обыграв в финале команду Испании со счетом 96:65, а 21-летний Джордан набрал 20 очков в финальном матче.

Предыдущий рекорд продажи игровой баскетбольной формы составлял 173 тысячи долларов, которые были заплачены также за майку Джордана. 12 июня кроссовки Джордана, в которых он выступал на Олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе, были проданы на аукционе за рекордную сумму — 190 373 доллара.

Кроме того, Джордан стал олимпийским чемпионом в 1992 году, шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), 14-кратным участником Матча всех звезд НБА, он пять раз признавался самым ценным игроком НБА.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">MJ's 1984 Olympics jersey just sold for $274,000, shattering the record for a basketball jersey (MJ, $173,000) <a href="https://t.co/a50PQW6gN0">pic.twitter.com/a50PQW6gN0</a></p>— Darren Rovell (@darrenrovell) <a href="https://twitter.com/darrenrovell/status/877931264166117376">22 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>