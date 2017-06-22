Информация об обмене в «Бруклин» стала для Мозгова неожиданностью
МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Информация об обмене из клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Бруклин» стала для российского центрового Тимофея Мозгова неожиданностью. Слова спортсмена приводятся в официальной группе спортсмена «ВКонтакте».
Помимо российского центрового, «Лейкерс» обменяли и защитника Д’Анджело Расселла на центрового Брука Лопеса и право выбора под 27-м номером на предстоящем драфте новичков.
«Если честно, информация об обмене стала для меня неожиданностью, я к нему не готовился, — сказал Мозгов. — Хотя, понятно, что это НБА, здесь все может происходить очень быстро. Нужно спокойно относиться к любому повороту событий, так что все нормально. Да и мне не привыкать, я не первый раз оказываюсь в такой ситуации, это тоже часть работы».
«Пока еще ничего определенного я сказать не могу, успел лишь коротко по телефону пообщаться с генеральным менеджером Шоном Марксом и директором по скаутингу Траджаном Лэнгдоном, которого в России все хорошо помнят. Визит в Бруклин у нас запланирован на выходные. Тогда же, уверен, мы все подробнее и обговорим, а пока я
В регулярном чемпионате сезона-2016/17 «Лейкерс» заняли 14-е место в Западной конференции, одержав 26 побед в 82 играх и не попали в
Мозгов перешел в «Лейкерс» летом прошлого года. Баскетболист сыграл за команду 54 матча, набирая в среднем за игру 7,4 очка и делая 4,9 подбора.
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