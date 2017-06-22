«Сан-Антонио» поборется за Пола и Роуза летом
Руководство «Сан-Антонио Спёрс» рассчитывает нынешним летом побороться за разыгрывающих Криса Пола и Деррика Роуза, сообщает обозреватель ESPN Рамона Шелбурн. Оба станут свободными агентами с 1 июля.
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«Сан-Антонио» остался без основного разыгрывающего после травмы, полученной Тони Паркером на старте прошедшего
Ранее стало известно, что «Спёрс» хотят обменять мощного форварда Ламаркуса Олдриджа на одно из пяти первых прав выбора на грядущем драфте.
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