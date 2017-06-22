«Сан-Антонио» поборется за Пола и Роуза летом

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«Сан-Антонио» остался без основного разыгрывающего после травмы, полученной Тони Паркером на старте прошедшего плей-офф. 35-летний француз вернётся в строй не ранее 2018 года.

Ранее стало известно, что «Спёрс» хотят обменять мощного форварда Ламаркуса Олдриджа на одно из пяти первых прав выбора на грядущем драфте.