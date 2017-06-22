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22 июня 2017, 19:31 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Сан-Антонио» поборется за Пола и Роуза летом

Руководство «Сан-Антонио Спёрс» рассчитывает нынешним летом побороться за разыгрывающих Криса Пола и Деррика Роуза, сообщает обозреватель ESPN Рамона Шелбурн. Оба станут свободными агентами с 1 июля.

Руководство Сан-<span class=error>Антонио</span> <span class=error>Спёрс</span> рассчитывает нынешним летом побороться за разыгрывающих <span class=error>Криса</span> Пола и <span class=error>Деррика</span> <span class=error>Роуза</span> сообщает обозреватель <span class=error>ESPN</span> <span class=error>Рамона</span> <span class=error>Шелбурн</span>. Оба станут свободными агентами с 1 июля. Увеличить
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«Сан-Антонио» остался без основного разыгрывающего после травмы, полученной Тони Паркером на старте прошедшего плей-офф. 35-летний француз вернётся в строй не ранее 2018 года.

Ранее стало известно, что «Спёрс» хотят обменять мощного форварда Ламаркуса Олдриджа на одно из пяти первых прав выбора на грядущем драфте.
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