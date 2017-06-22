Ice Cube: Биллапс станет генеральным менеджером «Кливленда»

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Напомним, что ранее в «Кавальерс» эту должность занимал Дэвид Гриффин, однако после проигранного финала «Голден Стэйт Уоррирз» руководство приняло решение о его отставке.

Добавим, что ранее Биллапс никогда не работал на руководящей должности.