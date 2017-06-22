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22 июня 2017, 10:41 | Баскетбол: НБА | Советский спорт

Ice Cube: Биллапс станет генеральным менеджером «Кливленда»

Рэп-исполнитель Ice Cube в интервью TMZ сообщил, что бывший защитник Чонси Биллапс займет пост генерального менеджера в «Кливленд Кавальерс».

<nobr>Рэп-исполнитель</nobr> Ice <span class=error>Cube</span> в интервью TMZ сообщил что бывший защитник <span class=error>Чонси</span> <span class=error>Биллапс</span> займет пост генерального менеджера в Кливленд <span class=error>Кавальерс</span>. Увеличить
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Напомним, что ранее в «Кавальерс» эту должность занимал Дэвид Гриффин, однако после проигранного финала «Голден Стэйт Уоррирз» руководство приняло решение о его отставке.

Добавим, что ранее Биллапс никогда не работал на руководящей должности.
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