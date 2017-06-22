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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30153613/
22 июня 2017, 10:38 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Потолок зарплат в НБА в сезоне-2017/18 составит $ 99 млн

Руководство НБА сообщило клубам, что потолок зарплат в сезоне-2017/18 составит $ 99 млн, информирует ESPN.

Руководство <span class=error>НБА</span> сообщило клубам что потолок зарплат в сезоне-2017/18 составит 99 млн информирует <span class=error>ESPN</span>. Увеличить
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В апреле лига прогнозировала, что потолок зарплат будет на $ 2 млн больше. Порог налога на роскошь тоже сократился с ожидаемых $ 121 млн до $ 119 млн.

Отмечается, что данное снижение вызвано небольшим количеством матчей плей-офф в сезоне-2016/17 и отсутствием интриги практически во всех сериях.

По сравнению с прошлым сезоном потолок зарплат вырос на $ 5 млн, но он не растёт так сильно, как прогнозировалось ранее.
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