«Мозгов не потеряет в зарплате и получит игровое время в «Бруклине»

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«Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс» договорились об обмене, в рамках которого Тимофей Мозгов станет игроком «Нетс». По условиям сделки в «Бруклин» также отправится разыгрывающий Д’Анджело Расселл, а «Лейкерс» получат звездного центрового Брука Лопеса и 27-й пик драфта-2017.

Тем самым «Лейкерс» разгрузили платежную ведомость, избавившись от контракта 30-летнего Мозгова. Напомним, что летом 2016 года центровой сборной России подписал соглашение на четыре года c калифорнийским клубом на сумму $64 млн. Теперь оставшиеся финансовые обязательства по этому контракту возьмут на себя представители «Нетс».

По мнению экс-центрового сборной России, двукратного вице-чемпиона мира Виталия Носова, от этого обмена выиграли все стороны.

— Переход Мозгова в «Бруклин» — очень хороший вариант для нашего игрока, — рассказал «Известим» Носов. — После прихода нового руководства «Лэйкерс» во главе с Мэджиком Джонсоном Тимофей потерял доверие и выбыл из ротации команды. Поэтому перспективы закрепиться в команде на следующий год были практически нулевые. В «Бруклине» же Мозгов не потеряет в зарплате и может рассчитывать на достойное игровое время. В обратном направлении последовал их основной центровой Брук Лопес, а переход более звездного «большого» очень маловероятен. «Нетс» точно не будет претендовать на выход в плей-офф в течение нескольких лет. Поэтому надеюсь, что Тимофей будет первым на позиции пятого номера. Это поможет ему вернуть уверенность в своих силах, что будет большим плюсом для нашей сборной.

Стоит отметить, что прошедший сезон «Бруклин» завершил в официальном статусе худшей команды НБА — в 82 матчах регулярного чемпионата команда потерпела 62 поражения. Новый генеральный менеджер Шон Маркс объяснил слабые результаты тем, что клуб находится в процессе перестройки и летом 2017 года рассчитывает успешно поработать на рынке свободных агентов и драфте. Первым действиями Маркса стал переход Мозгова и Расселла.

Состоявшуюся сделку прокомментировал вице-президент НБА по России Дэвид Уоттс.

— «Лэйкерс» выстраивает новую стратегию развития клуба, — рассказал Уоттс. — Для этого клубу необходимо разгрузить зарплатную ведомость, поэтому обмен одного из самых высокооплачиваемых баскетболистов команды, который не играл во второй части сезона, напрашивался. Надеюсь, что в «Бруклине» Мозгов вернется к своим показателям двухлетней давности, когда в финальной серии он набирал по 20 очков и делал много подборов. Расселл тоже очень достойный игрок. Он еще вполне может стать звездой НБА. Для этого у него есть все данные.

«Бруклин» принадлежит российскому бизнесмену Михаилу Прохорову. За «Нетс» в разные годы выступали Сергей Карасев (2014−2016) и Андрей Кириленко (2013−2014).