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21 июня 2017, 22:44 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Хьюстон» предложит Хардену новый контракт на четыре года и $ 168 млн

«Хьюстон Рокетс» предложит атакующему защитнику Джеймсу Хардену продлить контракт на максимальных условиях. В прошлом году Харден уже продлил контракт с клубом на три года за $ 91,4 млн.

Хьюстон <span class=error>Рокетс</span> предложит атакующему защитнику Джеймсу <span class=error>Хардену</span> продлить контракт на максимальных условиях. Увеличить
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Вступление в силу нового коллективного соглашения и попадание Хардена в символическую сборную НБА в прошлом сезоне позволяют ему подписать договор на новых условиях. Новый контракт будет рассчитан на четыре сезона и принесёт Хардену $ 168 млн.

Продление контракта с Харденом нужно «Рокетс», чтобы свободные агенты были уверены в долгосрочном партнёрстве клуба с главной звездой, сообщает Houston Chronicle. Этим летом «Хьюстон» постарается подписать Криса Пола, Кайла Лоури, Блэйка Гриффина и Пола Миллсэпа.
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