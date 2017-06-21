«Хьюстон» предложит Хардену новый контракт на четыре года и $ 168 млн
«Хьюстон Рокетс» предложит атакующему защитнику Джеймсу Хардену продлить контракт на максимальных условиях. В прошлом году Харден уже продлил контракт с клубом на три года за $ 91,4 млн.
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Вступление в силу нового коллективного соглашения и попадание Хардена в символическую сборную НБА в прошлом сезоне позволяют ему подписать договор на новых условиях. Новый контракт будет рассчитан на четыре сезона и принесёт Хардену $ 168 млн.
Продление контракта с Харденом нужно «Рокетс», чтобы свободные агенты были уверены в долгосрочном партнёрстве клуба с главной звездой, сообщает Houston Chronicle. Этим летом «Хьюстон» постарается подписать Криса Пола, Кайла Лоури, Блэйка Гриффина и Пола Миллсэпа.
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