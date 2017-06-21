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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30149833/
21 июня 2017, 22:22 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Индиана» обсуждает обмен Джорджа с «Хьюстоном», «Кливлендом» и «Лейкерс»

Руководство «Индиана Пэйсерс» ведёт переговоры об обмене форварда Пола Джорджа с «Хьюстон Рокетс», «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». При этом ни одно из предложений ещё не понравилось клубу.

«Индиана» готова ждать новых предложений по Джорджу всё лето и, возможно, даже во время тренировочного лагеря. Однако некоторые эксперты полагают, что так цена форварда ещё упадёт, сообщает Indianapolis Star.

Сам Джордж ранее выразил желание перебраться в Лос-Анджелес. Помимо «Лейкерс» интерес к нему также проявили «Клипперс».
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