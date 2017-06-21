«Индиана» обсуждает обмен Джорджа с «Хьюстоном», «Кливлендом» и «Лейкерс»

«Индиана» готова ждать новых предложений по Джорджу всё лето и, возможно, даже во время тренировочного лагеря. Однако некоторые эксперты полагают, что так цена форварда ещё упадёт, сообщает Indianapolis Star.

Сам Джордж ранее выразил желание перебраться в Лос-Анджелес. Помимо «Лейкерс» интерес к нему также проявили «Клипперс».