Мозгов в «Бруклине»: играть будет, выигрывать — нет
Эксперт «Советского спорта» объясняет, что ждет центрового сборной России Тимофея Мозгова в клубе НБА «Бруклин Нетс», куда его минувшей ночью обменяли из «Лос-Анджелес Лейкерс».
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К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В результате этой сделки вместе с Мозговым в «Нетс» отправился молодой защитник Д’Анджело Расселл, а в обратном направлении, из
«Бруклин» станет уже пятым клубом Мозгова в НБА и четвертым за период с сезона-2014/15, по ходу которого он перешел из «Денвера» в «Кливленд». Напомним, что в заокеанской лиге россиянин дебютировал в 2010-м в «Нью-Йорк Никс». И вот теперь, изрядно поколесив по Америке и задержавшись в Калифорнии всего на один год, Мозгов пересечет всю страну по диагонали, чтобы вернуться в крупнейший город США на Восточное побережье. Круг замкнулся.
В НБА, обсуждая сегодняшнюю сделку, больше говорят о будущем «Лейкерс». Титулованный клуб с приходом в администрацию легендарного Мэджика Джонсона вынашивает наполеоновские планы своего возрождения и мечтает заполучить двух суперфорвадов — Пола Джорджа из «Индианы» и даже самого, прости Господи, Леброна Джеймса. Взять в толк, на кой им сдались сразу две звезды одного амплуа, — задачка, мягко говоря, не из простейших. Но кто мы в конце концов такие, чтобы отказывать в элементарной логике самому Мэджику? Пусть разбирается с «Лейкерс» как знает. Нас же сейчас больше интересуют бруклинские перспективы Мозгова.
Благополучие любого баскетболиста в основном зависит от трех параметров: сколько он играет, сколько за это получает и какие результаты показывает его команда. Порядок, в котором игрок выстраивает для себя эти приоритеты, у каждого может быть свой. Дело вкуса. А мы просто разберем все три составляющих по отдельности, применительно к Мозгову и «Бруклин Нетс"-2017/18.
ПОБЕДЫ: ШИЛО НА МЫЛО
В минувшем сезоне «Лейкерс», где Мозгов осенью выходил в стартовой пятерке, а весной не попадал в заявку, выиграл 26 матчей из 82 и занял предпоследнее место в Западной конференции. Правда, в начале чемпионата калифорнийцы держались на уровне 50 процентов побед и шли в зоне
Впрочем, как ни пыжились в
Отличия можно найти разве что в одном. «Лейкерс» с его победными традициями не полагается затихать в подвале таблицы, и клуб регулярно декларирует
Таким образом, Мозгов перешел из одной слабой команды в другую. Просто если в
ДЕНЬГИ: 16 МИЛЛИОНОВ ПРОСТО ВЫДАДУТ В ДРУГОЙ КАССЕ
Здесь своего главного успеха в карьере Мозгов уже добился. В прошлом году, когда подписал с «Лейкерс» 4-летний контракт на 64 миллиона долларов. Теперь этот договор просто переедет вместе с нашим центровым из одной «конторы» в другую, и 16 миллионов за предстоящий сезон Мозгову заплатят не на Западном побережье, а на Восточном. Уж не знаю, как у них там налоги отличаются.
При этом Прохоров отнюдь не взвалил на свой клуб лишние расходы, а, наоборот, даже немного сэкономил. Ушедший Лопес должен был в новом сезоне получить больше, чем Мозгов с Рассэллом вместе взятые, — 22,6 миллиона. Кстати, это последний год контракта, и «Лейкерс» при желании вскоре может тоже избавиться от Лопеса. А у «Нетс» свободных денег
ИГРА: ДОЛЖЕН БЫТЬ В СТАРТОВОЙ ПЯТЕРКЕ
Брук Лопес был и основным центровым, и лучшим снайпером «Бруклина» — 20,5 очка в среднем за матч. Эти очки он набирал с таким удивительным постоянством, что кроме них его, похоже, ничего толком не интересовало. Мол, все равно всем подряд проигрываем, так хоть статистику себе портить не стану.
Теперь, когда Лопес ушел, кроме Мозгова в «Нетс» остался только один центр: 27-летний белый американец Джастин Хэмилтон. Рост 213 сантиметров, имеет хорватское гражданство (мама — из этой страны), поиграл в Европе за «Цибону» и даже за рижский ВЭФ в Единой лиге ВТБ-2012/13. Зарплата — три миллиона, показатели в последнем чемпионате НБА — 18,4 минуты и 6,9 очка за игру. В общем, нормальный «рабочий» парень, ни больше, ни меньше.
Если до начала сезона в «Бруклине» не появятся еще центровые, место в стартовой пятерке Мозгову гарантировано. И история с умышленным убиранием сначала в запас, а потом и из заявки, как вышло в «Лейкерс», здесь маловероятна. Мозгов точно будет играть. Много. Насколько? Минут по 30 за матч, как Лопес, или, по крайней мере, по 25. Вряд ли тренер Кенни Эткинсон, для которого прошлый сезон стал первым в роли «главного» в НБА (результаты — см. выше), рискнет погрузиться в модные эксперименты с «легкими» составами. Ему бы с
Подытоживаем. Деньги у Мозгова остались, команда — примерно такая же (слабая), игровое время будет больше, чем до обмена. Стало быть, в сумме получается плюс. Ну, а дальше видно будет.
Лев Тигай
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