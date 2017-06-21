Агент Мозгова: Об интересе со стороны «Бруклина» знали заранее

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— Тимофей сейчас находится в США, готовится к сезону в Лос-Анджелесе по индивидуальной программе. В ближайшие дни он должен отправиться в Нью-Йорк — проходить медосмотр, оформлять бумаги. После этого, как и было запланировано, Мозгов в начале июля вернется в Россию и прибудет в расположение национальной сборной. Обмен никак не повлияет на его планы сыграть на Евробаскете.

— Как долго развивалась эта ситуация?

— Понятно, что о возможном обмене мы знали заранее, как и об интересе со стороны «Бруклина». Но как и во всех предыдущих переходах, от самого Тимофея мало что зависело. Сами игроки почти никогда не участвуют в процессе — владельцами контрактов являются клубы, которые договариваются между собой. Соглашение Мозгова просто передается от «Лейкерс» к «Бруклину», никаких изменений в нем не произошло.

— Насколько вероятен для вас был сам факт обмена в межсезонье?

— Было понятно, что летом ситуация с Мозговым должна измениться. Он действительно не играл в концовке чемпионата, но не потому, что был не нужен «Лейкерс». Что бы ни писали болельщики в интернете. У клуба были свои цели на сезон, и в их планы не входило нахождение на площадке опытных игроков. Сейчас весь мир обсуждает трансферные планы «Лейкерс», например, возможное приобретение Пола Джорджа из «Индианы», других баскетболистов. С другой стороны, было достаточно сложно предсказать, какой сценарий развития выберет новое руководство, которое тоже пришло по ходу сезона, какие шаги по обновлению состава будут предприняты. Слухи ходили самые противоречивые.

— Согласны, что большую роль в этой ситуации сыграла зарплата Мозгова?

— Про логику решений руководства «Лейкерс» лучше всего спрашивать у них самих. Но я не склонен вторить той части болельщиков, которые сопоставляли контракт Тимофея с количеством минут на площадке. Собственно, количество игрового времени — не его «заслуга», а решение тренерского штаба. Зарплата Мозгова хорошая, но можно легко перечислить достаточно много игроков с таким же или большим окладом, сомнительной ролью в команде и туманными перспективами. Травмированных, возрастных и прочее. Поэтому я не вижу проблемы именно в этом. Если «Лейкерс», как сейчас пишут, действительно расчищают платежную ведомость на будущее, это скорее вопрос стратегии развития клуба. Считаю, что Мозгов с его нынешней зарплатой — хороший актив в НБА и «Лейкерс» провели интересный обмен. (Антон БАБОШИН).