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21 июня 2017, 14:01 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Шарифьянов: Мозгов получит место в стартовом составе «Бруклина»

Агент центрового Тимофея Мозгова Максим Шарифьянов ожидает, что его клиент получит место в стартовом составе «Бруклин Нетс» после обмена из «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я думаю, что Тимофей получит место в стартовом составе, вокруг него будет строиться игра команды. Произойдёт то, что по разным причинам не получилось в «Лейкерс».

Как он воспринял новость об обмене? Гораздо спокойнее, чем в своё время отреагировал на обмен из «Нью-Йорка» в «Денвер». Это часть профессиональной карьеры практически любого спортсмена в США, они не вольны распоряжаться своей жизнью и расписанием. Как сам Тимофей неоднократно заявлял, для него сейчас главное — побольше играть.

В связи с переездом будет много бытовых вопросов, но Нью-Йорк — отличный город, так что больших проблем возникнуть не должно, — отметил Шарифьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ринатом Салахетдиновым.

В ночь на 21 июня «Лейкерс» обменяли Мозгова и разыгрывающего Д’Анджело Расселла в «Бруклин», получив центрового Брука Лопеса и 27-й пик драфта-2017.
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