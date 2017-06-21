Шарифьянов: Мозгов получит место в стартовом составе «Бруклина»
Агент центрового Тимофея Мозгова Максим Шарифьянов ожидает, что его клиент получит место в стартовом составе «Бруклин Нетс» после обмена из «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Я думаю, что Тимофей получит место в стартовом составе, вокруг него будет строиться игра команды. Произойдёт то, что по разным причинам не получилось в «Лейкерс».
Как он воспринял новость об обмене? Гораздо спокойнее, чем в своё время отреагировал на обмен из «Нью-Йорка» в «Денвер». Это часть профессиональной карьеры практически любого спортсмена в США, они не вольны распоряжаться своей жизнью и расписанием. Как сам Тимофей неоднократно заявлял, для него сейчас главное — побольше играть.
В связи с переездом будет много бытовых вопросов, но
В ночь на 21 июня «Лейкерс» обменяли Мозгова и разыгрывающего Д’Анджело Расселла в «Бруклин», получив центрового Брука Лопеса и 27-й пик драфта-2017.
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