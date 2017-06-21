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21 июня 2017, 13:15 | Баскетбол: НБА | ТАСС

Агент: Мозгов позитивно оценивает обмен из «Лейкерс» в «Бруклин»

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский центровой Тимофей Мозгов позитивно оценивает обмен из «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Бруклин Нетс» и рассчитывает на роль основного центрового в новой команде. Об этом ТАСС сообщил агент баскетболиста Максим Шарифьянов.

По словам Максима Шарифьянова у россиянина будет роль основного центрового. Увеличить
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Мозгов был обменян минувшей ночью. Помимо российского центрового «Лейкерс» обменяли и защитника Д’Анджело Расселла на центрового Брука Лопеса и право выбора под 27-м номером на предстоящем драфте новичков.

«С одной стороны мы знали, что ведутся определенные разговоры, но обмен — это всегда неожиданно, — сказал Шарифьянов. — В целом Тима испытывает сдержанный оптимизм. У него будет другая роль в команде, да и команда будет не так плоха, как в том сезоне. Понимаем, что “Нетс” в этот момент перестраиваются и сейчас будет самое интересное. На мой взгляд Маркс [генеральный менеджер] делает отличную работу».

«Очевидно, если из команды ушел Брук Лопес и пришел Мозгов, то у Тимы будет роль основного центрового. Хотя, он еще не доехал до Бруклина и не разговаривал с тренерским штабом», — добавил собеседник ТАСС.

В регулярном чемпионате сезона-2016/17 «Лейкерс» заняли 14-е место в Западной конференции, одержав 26 побед в 82 играх и не попали в плей-офф, «Бруклин» замкнул таблицу Востока с 20 победами. Мозгов перешел в «Лейкерс» летом прошлого года. Баскетболист сыграл за команду 54 матча, набирая в среднем за игру 7,4 очка и делая 4,9 подбора.
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