Агент: Мозгов позитивно оценивает обмен из «Лейкерс» в «Бруклин»
МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский центровой Тимофей Мозгов позитивно оценивает обмен из «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Бруклин Нетс» и рассчитывает на роль основного центрового в новой команде. Об этом ТАСС сообщил агент баскетболиста Максим Шарифьянов.
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Мозгов был обменян минувшей ночью. Помимо российского центрового «Лейкерс» обменяли и защитника Д’Анджело Расселла на центрового Брука Лопеса и право выбора под 27-м номером на предстоящем драфте новичков.
«С одной стороны мы знали, что ведутся определенные разговоры, но обмен — это всегда неожиданно, — сказал Шарифьянов. — В целом Тима испытывает сдержанный оптимизм. У него будет другая роль в команде, да и команда будет не так плоха, как в том сезоне. Понимаем, что “Нетс” в этот момент перестраиваются и сейчас будет самое интересное. На мой взгляд Маркс [генеральный менеджер] делает отличную работу».
«Очевидно, если из команды ушел Брук Лопес и пришел Мозгов, то у Тимы будет роль основного центрового. Хотя, он еще не доехал до Бруклина и не разговаривал с тренерским штабом», — добавил собеседник ТАСС.
В регулярном чемпионате сезона-2016/17 «Лейкерс» заняли 14-е место в Западной конференции, одержав 26 побед в 82 играх и не попали в
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