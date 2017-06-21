Агент: Мозгов позитивно оценивает обмен из «Лейкерс» в «Бруклин»

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Мозгов был обменян минувшей ночью. Помимо российского центрового «Лейкерс» обменяли и защитника Д’Анджело Расселла на центрового Брука Лопеса и право выбора под 27-м номером на предстоящем драфте новичков.

«С одной стороны мы знали, что ведутся определенные разговоры, но обмен — это всегда неожиданно, — сказал Шарифьянов. — В целом Тима испытывает сдержанный оптимизм. У него будет другая роль в команде, да и команда будет не так плоха, как в том сезоне. Понимаем, что “Нетс” в этот момент перестраиваются и сейчас будет самое интересное. На мой взгляд Маркс [генеральный менеджер] делает отличную работу».

«Очевидно, если из команды ушел Брук Лопес и пришел Мозгов, то у Тимы будет роль основного центрового. Хотя, он еще не доехал до Бруклина и не разговаривал с тренерским штабом», — добавил собеседник ТАСС.