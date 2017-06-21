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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30141721/
21 июня 2017, 11:30 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Уэйд проинформировал «Чикаго», что продлит контракт на следующий сезон

Атакующий защитник Дуэйн Уэйд проинформировал «Чикаго Буллз», что воспользуется правом автоматически продлить контракт на следующий сезон с зарплатой $ 23,8 млн, сообщает ESPN.

Одной из причин такого решения стало то, что на рынке свободных агентов Уэйд вряд ли получил бы настолько выгодное предложение.

В минувшем сезоне 35-летний защитник, проведший за «Чикаго» первый сезон, набирал по 18,3 очка, совершал по 4,5 подбора и отдавал по 3,8 передачи за 30 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 15 очков, 5 подборов и 4 передачи за 32 минуты в плей-офф.
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