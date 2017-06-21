Мозгов в «Бруклине». Леброн — в «Лейкерс»?
Минувшей ночью «Лейкерс» обменяли Тимофея Мозгова в «Бруклин». «СЭ» разбирает последствия этой сделки.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
На самом деле, о Мозгове в «Бруклине» я хотел написать еще три месяца назад. Единственный россиянин в НБА и клуб с российским владельцем — что может быть логичнее? Этот обмен читался хотя бы потому, что ни одна другая команда в лиге не взяла бы на себя чудовищный 64-миллионный контракт Тимофея после откровенно провального сезона. У «Нетс» же достаточно места в зарплатной ведомости — нужно было лишь предложить
ФАКТОР РАССЕЛЛА.
21-летний разыгрывающий «Лейкерс» стал именно той пилюлей, что подсластила обмен Мозгова. И именно его роль в этой сделке вызвала самые серьезные споры. На одном из сайтов болельщиков калифорнийской команды 59 процентов опрошенных назвали уход Расселла ошибкой, после которой столь «жирный» контракт, предложенный «Лейкерс» Мозгову прошлым летом, выглядит еще хуже.
С этой точки зрения его обмен действительно выглядит так, словно роль в фильме, на которую обещали позвать Идриса Эльбу, в итоге отдали Уэсли Снайпсу. Очевидно, что в руководстве клуба решили отказаться от длительного планомерного развития. Но,
ФАКТОР ДЖОРДЖА.
Впрочем, пусть даже Расселл является более обсуждаемой фигурой, главной целью «Лейкерс» в этом обмене была именно разгрузка платежной ведомости. Мэджик Джонсон, едва вступив в должность, пообещал, что в клубе снова появятся суперзвезды. И тут же поползли слухи об интересе калифорнийцев к Полу Джорджу. Форвард «Индианы» не скрывал, что его не устраивает нынешнее положение команды, ведь он хочет бороться за трофеи, а не восьмые места в конференции с перспективой вылета в первом же раунде
«Иноходцы» стали распускать слухи об интересе других команд к своей главной звезде, подталкивая «Лейкерс» к тому, чтобы
И вот тут «Лейкерс» засуетились
ФАКТОР ЛЕБРОНА.
Но Джордж — не единственная звезда, за которой гонятся «Лейкерс». Еще до конца финальной серии американская пресса написала о том, что Леброн Джеймс, чей контракт также истекает в 2018 году, может задуматься о смене прописки. На старости лет главной звезде НБА захотелось перебраться туда, где теплее (а в
«Клипперс» переманили у «Голден Стэйт» Джерри Уэста — и тут же поползли слухи, что главной задачей новоиспеченного советника «парусников» будет убедить Джеймса на переход. А теперь в гонку включились и «Лейкерс».
Уже сейчас можно сказать, что у «озерных» будет не меньше 37 свободных миллионов летом 2018-го. Если клуб решит не продлевать Рэндла, у которого как раз истечет контракт, и сможет пристроить
«БРУКЛИН» В ВЫИГРЫШЕ.
Как ни смотри на эту сделку, а «Нетс» в любом случае остаются в плюсе. Да, на клубе повис громадный контракт Мозгова, но для клуба Михаила Прохорова это все равно не проблема, им в любом случае приходится переплачивать, чтобы заманивать сюда
В Бруклине не будет завышенных ожиданий, невероятного давления и постоянных напоминаний о его зарплате. Российский центровой может просто расслабиться и делать то, на что он способен, не отвлекаясь на постороннюю шумиху. При поддержке руководства и в гораздо более благоприятной атмосфере Мозгов действительно может вернуться на свой уровень, снова стать тем крепким и полезным игроком, которого мы помним по «Денверу» и первому сезону в «Кливленде».
А еще у «Нетс» появился Д’Анджело Расселл. Как бы ни смущали его проблемы с характером и дисциплиной — в том числе игровой, — отрицать талант 21-летнего разыгрывающего бессмысленно. Потенциально это очень сильный игрок, вокруг которого можно строить команду. По крайней мере, в Бруклине, где есть время на то, чтобы возиться даже с самыми проблемными персонажами. И пока «Лейкерс» гонятся за призраками суперзвезд, в «Нетс» появляется то, чего здесь очень не хватало — будущее.
А кто
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