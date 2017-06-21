На самом деле, о Мозгове в «Бруклине» я хотел написать еще три месяца назад. Единственный россиянин в НБА и клуб с российским владельцем — что может быть логичнее? Этот обмен читался хотя бы потому, что ни одна другая команда в лиге не взяла бы на себя чудовищный 64-миллионный контракт Тимофея после откровенно провального сезона. У «Нетс» же достаточно места в зарплатной ведомости — нужно было лишь предложить что-то достаточно заманчивое в довесок, чтобы они согласились на эту сделку.

ФАКТОР РАССЕЛЛА.

21-летний разыгрывающий «Лейкерс» стал именно той пилюлей, что подсластила обмен Мозгова. И именно его роль в этой сделке вызвала самые серьезные споры. На одном из сайтов болельщиков калифорнийской команды 59 процентов опрошенных назвали уход Расселла ошибкой, после которой столь «жирный» контракт, предложенный «Лейкерс» Мозгову прошлым летом, выглядит еще хуже. Все-таки защитник был лидером команды и ее лучшим игроком в минувшем сезоне — пусть даже «озерные» завершили его с 56 поражениями. Именно Расселл был во многом олицетворением перестройки клуба, а теперь его отдали лишь за возможность разгрузить «платежку»?

С этой точки зрения его обмен действительно выглядит так, словно роль в фильме, на которую обещали позвать Идриса Эльбу, в итоге отдали Уэсли Снайпсу. Очевидно, что в руководстве клуба решили отказаться от длительного планомерного развития. Но, во-первых, новоиспеченный президент по баскетбольным операциям в «Лейкерс» Мэджик Джонсон не скрывал, что ни при каких обстоятельствах не собирается менять Брэндона Ингрэма, выбранного клубом на прошлогоднем драфте. Джулиус Рэндл, видимо, не интересовал «Нетс», а значит, Расселл оставался единственным ценным активом, который можно было использовать в этой сделке.

Во-вторых, уход Д’Анджело является фактическим подтверждением того, что на драфте-2017 «Лейкерс» выберут Лонзо Болла. Об этом, несмотря на попытки калифорнийцев напустить туман, говорили весь последний месяц. Болл — тоже разыгрывающий, причем более старомодной формации, ведь его сильной стороной являются незаурядные навыки распасовщика, то есть он абсолютно неэффективен без мяча, что исключало возможность его использования одновременно с Расселлом. Так что с его приходом возникало бы излишнее напряжение, и в какой-то моменту клубу пришлось бы выбирать между своими молодыми защитниками. Но теперь эта проблема решена.

ФАКТОР ДЖОРДЖА.

Впрочем, пусть даже Расселл является более обсуждаемой фигурой, главной целью «Лейкерс» в этом обмене была именно разгрузка платежной ведомости. Мэджик Джонсон, едва вступив в должность, пообещал, что в клубе снова появятся суперзвезды. И тут же поползли слухи об интересе калифорнийцев к Полу Джорджу. Форвард «Индианы» не скрывал, что его не устраивает нынешнее положение команды, ведь он хочет бороться за трофеи, а не восьмые места в конференции с перспективой вылета в первом же раунде плей-офф. Предполагалось, что Джордж перейдет в клуб из Лос-Анджелеса летом 2018-го, когда у него закончится контракт. «Озерные» также не хотели торопиться и отдавать слишком много активов за форварда, которого они и так могут подписать на правах свободного агента. Но несколько дней назад стало известно, что Джордж уведомил менеджмент «Индианы» о том, что он точно уйдет через год — и после этого начались «игры разума» со стороны руководства «Пэйсерс».

«Иноходцы» стали распускать слухи об интересе других команд к своей главной звезде, подталкивая «Лейкерс» к тому, чтобы все-таки устроить потенциальный обмен до истечения срока контракта. Калифорнийцы долгое время оставались безучастны, пока в СМИ не появилась информация о том, что вариант с обменом Джорджа всерьез рассматривает «Кливленд». Для «Кавс» это было бы очень серьезное усиление, необходимое для борьбы с «Голден Стэйт».

И вот тут «Лейкерс» засуетились по-настоящему, понимая, что борьба за чемпионский титул — это единственное, что они не могут предложить Джорджу. И кто знает, не надумал бы он, вкусив ее однажды, изменить планы и остаться в Огайо? Поэтому в Лос-Анджелесе было решено освободить место под немаленькую зарплату Джорджа и вступить в переговоры уже сейчас. Этот процесс может затянуться (того же Энтони «Денвер» обменял только перед февральским дедлайном), но первый шаг уже сделан: по слухам, «озерные» предлагают «Индиане» 28-й пик драфта, полученный от «Бруклина».

ФАКТОР ЛЕБРОНА.

Но Джордж — не единственная звезда, за которой гонятся «Лейкерс». Еще до конца финальной серии американская пресса написала о том, что Леброн Джеймс, чей контракт также истекает в 2018 году, может задуматься о смене прописки. На старости лет главной звезде НБА захотелось перебраться туда, где теплее (а в Лос-Анджелесе у него давно есть недвижимость), да и с мечтами завоевать еще пару чемпионских перстней он еще не распрощался.

«Клипперс» переманили у «Голден Стэйт» Джерри Уэста — и тут же поползли слухи, что главной задачей новоиспеченного советника «парусников» будет убедить Джеймса на переход. А теперь в гонку включились и «Лейкерс».

Уже сейчас можно сказать, что у «озерных» будет не меньше 37 свободных миллионов летом 2018-го. Если клуб решит не продлевать Рэндла, у которого как раз истечет контракт, и сможет пристроить куда-то Джордана Кларксона и Луола Денга, эта цифра вырастет до 64 миллионов — достаточно для сразу двух максимальных контрактов. Мэджик действительно верит в то, что может подписать Леброна. И если это действительно произойдет, знайте, что обмен Мозгова стал первым шагом к самому громкому переходу следующего межсезонья.

«БРУКЛИН» В ВЫИГРЫШЕ.

Как ни смотри на эту сделку, а «Нетс» в любом случае остаются в плюсе. Да, на клубе повис громадный контракт Мозгова, но для клуба Михаила Прохорова это все равно не проблема, им в любом случае приходится переплачивать, чтобы заманивать сюда мало-мальски стоящих свободных агентов — иначе просто никто не согласится играть за худшую команду лиги. Для самого Тимофея этот переход — шанс начать все с чистого листа, забыв о неудаче в Лос-Анджелесе.

В Бруклине не будет завышенных ожиданий, невероятного давления и постоянных напоминаний о его зарплате. Российский центровой может просто расслабиться и делать то, на что он способен, не отвлекаясь на постороннюю шумиху. При поддержке руководства и в гораздо более благоприятной атмосфере Мозгов действительно может вернуться на свой уровень, снова стать тем крепким и полезным игроком, которого мы помним по «Денверу» и первому сезону в «Кливленде».

А еще у «Нетс» появился Д’Анджело Расселл. Как бы ни смущали его проблемы с характером и дисциплиной — в том числе игровой, — отрицать талант 21-летнего разыгрывающего бессмысленно. Потенциально это очень сильный игрок, вокруг которого можно строить команду. По крайней мере, в Бруклине, где есть время на то, чтобы возиться даже с самыми проблемными персонажами. И пока «Лейкерс» гонятся за призраками суперзвезд, в «Нетс» появляется то, чего здесь очень не хватало — будущее.