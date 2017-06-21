Мозгов вошел в команду Прохорова

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Российский центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов, еще в прошлом году блиставший в составе «Кливленд Кавальерз» и побеждавший с ним в финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации, перешел в скромный «Бруклин Нетс», принадлежащий российскому миллиардеру Михаилу Прохорову. В этом сезоне черно-белые финишировали на последней строчке Восточной конференции.

Агент Мозгова Максим Шарифьянов в комментарии «Чемпионат.com» подтвердил обмен между клубами сухой фразой:

«Нас обменяли. Пока больше вроде и нечего сказать».

Очевидно, что после скомканного сезона российского игрока его не очень обрадовала перспектива оказаться в слабом клубе, который в последний раз добивался крупного успеха в 2003 году: тогда «Нетс» удалось завоевать титул чемпиона Восточной конференции. В идеале для Мозгова ситуация должна была сложиться так: «Лейкерс» закупается на драфте, стартует в следующем сезоне с огнем в глазах, возвращает в основу опытных мастеров при поддержке созревшей за этот год молодежи, например, Брэндона Ингрэма (19 лет), Джулиуса Рэндла (22) и Д’Анджело Рассела (21) и начинает играть на прежнем уровне, а россиянин восстанавливает свое реноме.

Однако этой сказке уже не суждено случиться. Тому виной и слишком большой контракт Мозгова ($64 млн за четыре года), который «Лейкерс» отказались тянуть при средних показателях Мозгова в 7,4 очка и 4,9 подбора за матч.

По информации ESPN, вместе с россиянином в скромный «Бруклин» переедет и молодой разыгрывающий Рассел, которому не хватало в составе «Лейкерс» стабильности, но время от времени взрывался и выдавал красивые матчи, по своему атакующему потенциалу напоминая восходящую звезду. Возможно, тихий «Бруклин», в котором 21-летний игрок получит большое количество игрового времени и возможность творить в атаке, послужит для него трамплином вверх.

В ситуации 30-летнего Мозгова найти положительные моменты гораздо сложнее. Он, несомненно, тоже получит гораздо больше минут на площадке, но он уже не дерзкий юноша, готовый любой ценой прорываться сквозь тернии к звездам, особенно если тернии — это унылая игра собственного клуба и не самые сильные партнеры по команде.

Вместо Мозгова и Рассела «Лейкерс» получат опытного центрового Брука Лопеса (29 лет) и 27-й выбор на предстоящем драфте.

Именно нуждам драфта оказался подчинен весь сезон лос-анджелесского клуба. Команда изо всех сил старалась занять место как можно ниже в регулярном чемпионате НБА, чтобы получить возможность в числе первых выбирать новых игроков.

Агент Мозгова Максим Шарифьянов даже открыто заявил о том, что клуб специально провалил сезон для сохранения более высокого драфт-пика.

«В клубе сознательно избрали тактику, которая крайне модна в последнее время. Это тактика слива сезона с последующим получением высоких драфт-пиков.

Тем более у «Лейкерс» вопрос не в том, чтобы получить высокий выбор, а в том, чтобы его сохранить. Если команда не окажется в топ-3 на церемонии драфта, то она этот выбор потеряет, — цитирует Шарифьянова «Спорт день за днем».

Сомневаться в этом утверждении не приходится. «Лейкерс» решительно вывели из состава опытных игроков (Мозгов не появлялся на площадке с марта), «Лейкерс» упорно ставили в основу молодежь, чтобы дать ей возможность набраться опыта без оглядки на результат, «Лейкерс» с большим удовольствием проигрывали матчи и в конце концов докатились до 14-го места из 15-ти в Западной конференции.

Сейчас в планах у «Лос-Анджелеса» избавиться от груза тяжеловесного контракта Луола Денга ($72 млн) и объединить в своей команде ударную силу в лице Пола Джорджа, Лонзо Болла и Леброна Джеймса, предварительно раздав еще несколько молодых игроков и пиков драфта.

Слухи о том, что Король может покинуть «Кливленд» следующим летом, в последнее время все активнее курсируют за океаном. Вернувшись в родные для себя «Кавальерз», Джеймс принес им год назад чемпионский титул, избавившись от моральных обязательств перед клубом. Теперь же Леброн, как утверждают инсайдеры, планирует перебраться в Калифорнию — поближе к своим многочисленным медиапроектам.

Грядет масштабная перестройка, и Мозгов, к сожалению, попал под колесо лос-анджелесской истории.

Остается надеяться, что в клубе своего соотечественника Прохорова россиянин получит желаемое лидерство на площадке и игровое время. Впрочем, «Нетс» может вскоре перестать принадлежать Прохорову. Еще в апреле бизнесмен выставил на продажу 49% акций клуба — после 62 поражений в 82 матчах регулярного чемпионата этого сезона терпение миллиардера лопнуло.