«Лейкерс» предлагают Кларксона или Рэндла и два драфт-пика «Индиане» за Джорджа

Джордж сообщил руководству «Индианы», что после окончания срока действия контракта через год он не станет продлевать его и выйдет на рынок свободных агентов. После этого организация начала искать варианты его обмена. В частности, «Пэйсерс» обращались с запросом в «Кливленд Кавальерс».