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21 июня 2017, 7:42 | Баскетбол: НБА | ТАСС

СМИ: Клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» обменяет Мозгова в «Бруклин»

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российский центровой Тимофей Мозгов в ближайшее время может перебраться из клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Бруклин». Об этом сообщает портал Yahoo.

Российский центровой станет частью сделки по приобретению Брука Лопеса. Увеличить
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По данным интернет-ресурса, «Лейкерс» обменяют Мозгова и защитника Д’Анджело Расселла на центрового Брука Лопеса и право выбора под 27-м номером на предстоящем драфте новичков.

В регулярном чемпионате сезона-2016/17 «Лейкерс» заняли 14-е место в Западной конференции, одержав 26 побед в 82 играх и не попали в плей-офф, «Бруклин» замкнул таблицу Востока с 20 победами. Мозгов перешел в «Лейкерс» летом прошлого года. Баскетболист сыграл за команду 54 матча, набирая в среднем за игру 7,4 очка и делая 4,9 подбора.
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