СМИ: Клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» обменяет Мозгова в «Бруклин»
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российский центровой Тимофей Мозгов в ближайшее время может перебраться из клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Бруклин». Об этом сообщает портал Yahoo.
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В регулярном чемпионате сезона-2016/17 «Лейкерс» заняли 14-е место в Западной конференции, одержав 26 побед в 82 играх и не попали в
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