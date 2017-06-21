СМИ: клуб НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" обменяет Мозгова в "Бруклин"

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По данным интернет-ресурса, «Лейкерс» обменяют Мозгова и защитника Д’Анджело Расселла на центрового Брука Лопеса и право выбора под 27-м номером на предстоящем драфте новичков.