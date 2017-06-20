Пау Газоль отказался от опции продления контракта с «Сан-Антонио»

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Испанец станет неограниченно свободным агентом, однако вместе с тем опытный баскетболист намерен подписать новое, более длительное соглашение с командой из Техаса. Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщает инсайдер Эдриен Войнаровски.

Ожидается, что зарплата Газоля, который за следующий сезон должен был заработать $ 16,2 млн, будет существенно снижена. В минувшем регулярном чемпионате на счету центрового 64 матча, в которых он набирал по 12,4 очка и 7,8 подбора в среднем.