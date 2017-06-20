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20 июня 2017, 20:44 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Пау Газоль отказался от опции продления контракта с «Сан-Антонио»

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Пау Газоль отказался от опции продления контракта со своим клубом.

Центровой Сан-<span class=error>Антонио</span> <span class=error>Спёрс</span> <span class=error>Пау</span> <span class=error>Газоль</span> отказался от опции продления контракта со своим клубом. Увеличить
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Испанец станет неограниченно свободным агентом, однако вместе с тем опытный баскетболист намерен подписать новое, более длительное соглашение с командой из Техаса. Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщает инсайдер Эдриен Войнаровски.

Ожидается, что зарплата Газоля, который за следующий сезон должен был заработать $ 16,2 млн, будет существенно снижена. В минувшем регулярном чемпионате на счету центрового 64 матча, в которых он набирал по 12,4 очка и 7,8 подбора в среднем.
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