Пау Газоль отказался от опции продления контракта с «Сан-Антонио»
Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Пау Газоль отказался от опции продления контракта со своим клубом.
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Испанец станет неограниченно свободным агентом, однако вместе с тем опытный баскетболист намерен подписать новое, более длительное соглашение с командой из Техаса. Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщает инсайдер Эдриен Войнаровски.
Ожидается, что зарплата Газоля, который за следующий сезон должен был заработать $ 16,2 млн, будет существенно снижена. В минувшем регулярном чемпионате на счету центрового 64 матча, в которых он набирал по 12,4 очка и 7,8 подбора в среднем.
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