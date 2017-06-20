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20 июня 2017, 15:41 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Брайант не позволил журналисту взять интервью у Уорлд Писа перед финалом-2010

Экс-защитник «Лос-Анджелес» Коби Брайант перед стартом финальной серии плей-офф НБА в 2010 году не позволил журналисту Эрни Джонсону взять интервью у форварда Метты Уорлд Писа, известного тогда под именем Рон Артест, чтобы не мотивировать игроков «Бостон Селтикс».

«Я стоял вместе с игроками “Лейкерс” за пределами раздевалки и спросил Рона, не хочет ли он ответить на пару моих вопросов. Но прежде чем Рон смог ответить, Коби вмешался и сказал: “Нет, ты не будешь разговаривать с Роном Артестом”. Я спросил: “Почему, Коби?” Он сказал: “Я лидер этой команды. Ты будешь говорить со мной”.

Мне кажется, Брайант просто не хотел, чтобы Артест давал игрокам “Бостона” какую-либо дополнительную мотивацию», — приводит слова Джонсона Daily News.

Напомним, что «Лейкерс» победили «Бостон» в финале со счётом 4−3.
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