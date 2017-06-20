Брайант не позволил журналисту взять интервью у Уорлд Писа перед финалом-2010

«Я стоял вместе с игроками “Лейкерс” за пределами раздевалки и спросил Рона, не хочет ли он ответить на пару моих вопросов. Но прежде чем Рон смог ответить, Коби вмешался и сказал: “Нет, ты не будешь разговаривать с Роном Артестом”. Я спросил: “Почему, Коби?” Он сказал: “Я лидер этой команды. Ты будешь говорить со мной”.



Мне кажется, Брайант просто не хотел, чтобы Артест давал игрокам “Бостона” какую-либо дополнительную мотивацию», — приводит слова Джонсона Daily News.

Напомним, что «Лейкерс» победили «Бостон» в финале со счётом 4−3.