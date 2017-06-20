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20 июня 2017, 14:44 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Лейкерс» готовы обменять Расселла

Представители «Лос-Анджелес Лейкерс» обсуждают с другими командами лиги обмен разыгрывающего Д’Анджело Расселла.

Калифорнийский клуб хочет получить за Расселла пик, входящий в топ-12, сообщает инсайдер ESPN Чад Форд.

Напомним, что «Лейкерс» владеют правом второго выбора на предстоящем драфте. Ожидается, что клуб выберет разыгрывающего Лонзо Болла, который займёт место в стартовом составе.

В минувшем регулярном чемпионате Расселл проводил на паркете по 28,7 минуты, собирая коллекцию из 15,6 очка, 4,8 передачи, 3,5 подбора и 1,4 перехвата в среднем за игру.
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