«Лейкерс» готовы обменять Расселла

Калифорнийский клуб хочет получить за Расселла пик, входящий в топ-12, сообщает инсайдер ESPN Чад Форд.



Напомним, что «Лейкерс» владеют правом второго выбора на предстоящем драфте. Ожидается, что клуб выберет разыгрывающего Лонзо Болла, который займёт место в стартовом составе.



В минувшем регулярном чемпионате Расселл проводил на паркете по 28,7 минуты, собирая коллекцию из 15,6 очка, 4,8 передачи, 3,5 подбора и 1,4 перехвата в среднем за игру.