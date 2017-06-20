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20 июня 2017, 11:45 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

СМИ: Чонси Биллапс может стать президентом «Кливленда» по баскетбольным операциям

МОСКВА, 20 июн — Р-Спорт. Знаменитый в прошлом баскетболист Чонси Биллапс может стать президентом «Кливленд Кавальерс» по баскетбольным операциям, сообщает Yahoo Sports.

Владелец клуба-финалиста плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершившегося сезона Дэн Гилберт принял решение начать переговоры с 40-летним Биллапсом после ухода из «Кливленда» генерального менеджера Дэвида Гриффина и в ближайшее время проведет личную встречу с кандидатом.

Гриффин оставил «Кливленд» в понедельник, несмотря на то, что его контракт с клубом истекал 30 июня. Как отмечается, генменеджер и владелец «Кавальерс» не смогли договориться насчет будущей стратегии развития клуба.

Биллапс, являющийся чемпионом НБА 2004 года в составе «Детройт Пистонс», после завершения карьеры баскетболиста в 2014 году работал спортивным аналитиком на телевидении и не имеет опыта руководства клубом.
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Новости НБА

Генменеджер клуба НБА «Кливленд» Дэвид Гриффин покинет свой пост

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд» не будет продлевать контракт с генеральным менеджером Дэвидом Гриффином, он покинет свой пост по окончании срока текущего соглашения — 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба «Кливленда».
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