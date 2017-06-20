СМИ: Чонси Биллапс может стать президентом «Кливленда» по баскетбольным операциям

Владелец клуба-финалиста плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершившегося сезона Дэн Гилберт принял решение начать переговоры с 40-летним Биллапсом после ухода из «Кливленда» генерального менеджера Дэвида Гриффина и в ближайшее время проведет личную встречу с кандидатом.

Гриффин оставил «Кливленд» в понедельник, несмотря на то, что его контракт с клубом истекал 30 июня. Как отмечается, генменеджер и владелец «Кавальерс» не смогли договориться насчет будущей стратегии развития клуба.

Биллапс, являющийся чемпионом НБА 2004 года в составе «Детройт Пистонс», после завершения карьеры баскетболиста в 2014 году работал спортивным аналитиком на телевидении и не имеет опыта руководства клубом.