СМИ: Чонси Биллапс может стать президентом «Кливленда» по баскетбольным операциям
МОСКВА, 20 июн —
Р-Спорт. Знаменитый в прошлом баскетболист Чонси Биллапс может стать президентом «Кливленд Кавальерс» по баскетбольным операциям, сообщает Yahoo Sports.
Владелец
Гриффин оставил «Кливленд» в понедельник, несмотря на то, что его контракт с клубом истекал 30 июня. Как отмечается, генменеджер и владелец «Кавальерс» не смогли договориться насчет будущей стратегии развития клуба.
Биллапс, являющийся чемпионом НБА 2004 года в составе «Детройт Пистонс», после завершения карьеры баскетболиста в 2014 году работал спортивным аналитиком на телевидении и не имеет опыта руководства клубом.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter