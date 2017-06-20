Генменеджер клуба НБА «Кливленд» Дэвид Гриффин покинет свой пост

В заявлении владельца клуба Дена Гилберта говорится, что стороны пришли к решению по обоюдному согласию.

Гриффин занял должность генменеджера в 2014 году. При нем клуб трижды подряд играл в финалах плей-офф НБА, а в сезоне-2015/16 впервые в своей истории стал чемпионом. Также ведомый им менеджмент инициировал возвращение в клуб Леброна Джеймса и подписание Кевина Лава.