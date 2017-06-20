Генменеджер клуба НБА «Кливленд» Дэвид Гриффин покинет свой пост
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд» не будет продлевать контракт с генеральным менеджером Дэвидом Гриффином, он покинет свой пост по окончании срока текущего соглашения — 30 июня. Об этом сообщает
пресс-служба «Кливленда».
В заявлении владельца клуба Дена Гилберта говорится, что стороны пришли к решению по обоюдному согласию.
Гриффин занял должность генменеджера в 2014 году. При нем клуб трижды подряд играл в финалах
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