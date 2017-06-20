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20 июня 2017, 7:55 | Баскетбол: НБА | ТАСС

Генменеджер клуба НБА «Кливленд» Дэвид Гриффин покинет свой пост

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд» не будет продлевать контракт с генеральным менеджером Дэвидом Гриффином, он покинет свой пост по окончании срока текущего соглашения — 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба «Кливленда».

В заявлении владельца клуба Дена Гилберта говорится, что стороны пришли к решению по обоюдному согласию.

Гриффин занял должность генменеджера в 2014 году. При нем клуб трижды подряд играл в финалах плей-офф НБА, а в сезоне-2015/16 впервые в своей истории стал чемпионом. Также ведомый им менеджмент инициировал возвращение в клуб Леброна Джеймса и подписание Кевина Лава.
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