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20 июня 2017, 7:59 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

СМИ: Кевин Дюрэнт отказался от повышения зарплаты в клубе НБА «Голден Стэйт»

МОСКВА, 20 июн — Р-Спорт. Форвард клуба НБА «Голден Стэйт» Кевин Дюрэнт решил не использовать опцию продления контракта на сезон-2017/18 и подпишет новое соглашение с «Уорриорз» на худших условиях, сообщает ESPN.

<em>МОСКВА 20 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Форвард клуба <span class=error>НБА</span> <span class=error>Голден</span> <span class=error>Стэйт</span> <span class=error>Кевин</span> Дюрэнт решил не использовать опцию продления контракта на сезон-2017/18 и подпишет новое соглашение с Уорриорз на худших условиях сообщает <span class=error>ESPN</span>. Увеличить
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Игрок 1 июля станет неограниченно свободным агентом, после чего планирует подписать новый контракт с «Голден Стэйт». Отмечается, что 28-летний форвард откажется от заработной платы, которая могла бы составить примерно 28 миллионов долларов. Дюрэнт намерен так поступить, чтобы его клуб имел средства на подписание нового контракта с форвардом Андре Игудалой, и согласен не менее выгодные условия.

Дюрэнт, перешедший в «Голден Стэйт» из «Оклахомы-Сити» перед началом сезона-2016/17, в матчах финальной серии в среднем за игру набирал 35,2 очка и делал 8,4 подбора и 5,4 передачи, чем помог своей команде завоевать пятый чемпионский титул в своей истории. Сам Дюрэнт был признан самым ценным игроком финальной серии. Набирая более 30 очков в пяти матчах финальной серии подряд, он повторил достижение Майкла Джордана, Шакила О’Нила, Элгина Бэйлора и Рика Бэрри.
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Генменеджер клуба НБА «Кливленд» Дэвид Гриффин покинет свой пост

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд» не будет продлевать контракт с генеральным менеджером Дэвидом Гриффином, он покинет свой пост по окончании срока текущего соглашения — 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба «Кливленда».
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