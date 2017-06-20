СМИ: Кевин Дюрэнт отказался от повышения зарплаты в клубе НБА «Голден Стэйт»

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Игрок 1 июля станет неограниченно свободным агентом, после чего планирует подписать новый контракт с «Голден Стэйт». Отмечается, что 28-летний форвард откажется от заработной платы, которая могла бы составить примерно 28 миллионов долларов. Дюрэнт намерен так поступить, чтобы его клуб имел средства на подписание нового контракта с форвардом Андре Игудалой, и согласен не менее выгодные условия.

Дюрэнт, перешедший в «Голден Стэйт» из «Оклахомы-Сити» перед началом сезона-2016/17, в матчах финальной серии в среднем за игру набирал 35,2 очка и делал 8,4 подбора и 5,4 передачи, чем помог своей команде завоевать пятый чемпионский титул в своей истории. Сам Дюрэнт был признан самым ценным игроком финальной серии. Набирая более 30 очков в пяти матчах финальной серии подряд, он повторил достижение Майкла Джордана, Шакила О’Нила, Элгина Бэйлора и Рика Бэрри.