Дюрант откажется от опции и подпишет с «Голден Стэйт» не максимальный контракт

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Однако форвард планирует заключить новый контракт с командой в статусе свободного агента, сообщает ESPN.

По опции Дюрант мог заработать за следующий сезон $ 28 млн. Форвард подпишет с клубом контракт на сумму на $ 4 млн меньше максимальной, чтобы «Уорриорз» могли сохранить Андре Игуодалу, используя право Бёрда. Ранее Дюрант уже говорил, что готов пойти на финансовые жертвы ради сохранения состава «Голден Стэйт».