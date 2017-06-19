Дюрант откажется от опции и подпишет с «Голден Стэйт» не максимальный контракт
Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант откажется от опции продления контракта с командой на сезон-2017/18.
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Однако форвард планирует заключить новый контракт с командой в статусе свободного агента, сообщает ESPN.
По опции Дюрант мог заработать за следующий сезон $ 28 млн. Форвард подпишет с клубом контракт на сумму на $ 4 млн меньше максимальной, чтобы «Уорриорз» могли сохранить Андре Игуодалу, используя право Бёрда. Ранее Дюрант уже говорил, что готов пойти на финансовые жертвы ради сохранения состава «Голден Стэйт».
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