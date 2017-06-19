«Филадельфия» не будет бороться за Кайла Лоури
Журналист ESPN Марк Стейн на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» сообщил, что «Филадельфия Сиксерс» больше не будет бороться за разыгрывающего «Торонто Рэпторс» Кайла Лоури, который 1 июля получит статус неограниченно свободного агента.
Это решение связано с тем, что «Филадельфия» договорилась с «Бостон Селтикс» об обмене первого пика предстоящего драфта, который планирует использовать, чтобы выбрать разыгрывающего Маркелла Фултца.
Кроме «Торонто», который может предложить Лоури пятилетний контракт на $ 205 млн, на защитника претендуют «Сан-Антонио Спёрс» и «Денвер Наггетс».
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