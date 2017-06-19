«Филадельфия» не будет бороться за Кайла Лоури

Это решение связано с тем, что «Филадельфия» договорилась с «Бостон Селтикс» об обмене первого пика предстоящего драфта, который планирует использовать, чтобы выбрать разыгрывающего Маркелла Фултца.



Кроме «Торонто», который может предложить Лоури пятилетний контракт на $ 205 млн, на защитника претендуют «Сан-Антонио Спёрс» и «Денвер Наггетс».