«Лейкерс» не планируют обменивать молодых игроков на Джорджа

Напомним, ранее стало известно, что Джордж уведомил руководство «Индианы» о том, что летом 2018 года он собирается покинуть клуб в качестве свободного агента.



В минувшем регулярном чемпионате 27-летний форвард принял участие в 75 матчах. Джордж проводил на площадке по 35,9 минуты, собирая коллекцию из 23,7 очка, 6,6 подбора, 3,3 передачи и 1,6 перехвата в среднем за игру.