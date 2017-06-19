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19 июня 2017, 13:56 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Лейкерс» не планируют обменивать молодых игроков на Джорджа

«Лос-Анджелес Лейкерс» не планирует обменивать своих молодых игроков на форварда «Индианы Пэйсерс» Пола Джорджа, сообщает ESPN.

Напомним, ранее стало известно, что Джордж уведомил руководство «Индианы» о том, что летом 2018 года он собирается покинуть клуб в качестве свободного агента.

В минувшем регулярном чемпионате 27-летний форвард принял участие в 75 матчах. Джордж проводил на площадке по 35,9 минуты, собирая коллекцию из 23,7 очка, 6,6 подбора, 3,3 передачи и 1,6 перехвата в среднем за игру.
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