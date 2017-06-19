«Сан-Антонио» предложил Мессине продлить контракт на 2 года
Руководство «Сан-Антонио Спёрс» предложило помощнику главного тренера Этторе Мессине продлить соглашение с клубом ещё на два сезона, информирует Sportando.
«Я чувствую, что “Сан-Антонио” хочет видеть меня в команде. Они не колебались ни секунды, новый контракт уже ждёт меня. Я должен подписать его», — сказал Мессина.
Отметим, что нынешнее соглашение 57-летнего специалиста со «Спёрс» истекает в конце июня.
Ранее сообщалось, что Этторе покинет пост главного тренера сборной Италии, чтобы продолжить работать в «Сан-Антонио».
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