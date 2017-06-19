«Кливленд» намерен заполучить Джорджа в это межсезонье

Отмечается, что руководство «Кливленда» готово пойти на обмен, даже если Джордж не пообещает подписать с клубом новый контракт в 2018 году, когда получит статус неограниченно свободного агента. Источники ESPN сообщили, что генеральный менеджер «Индианы» уже связывался с «Кавальерс», чтобы обсудить обмен.



В минувшем регулярном чемпионате 27-летний форвард принял участие в 75 матчах. Джордж проводил на площадке по 35,9 минуты, собирая коллекцию из 23,7 очка, 6,6 подбора, 3,3 передачи и 1,6 перехвата в среднем за игру.