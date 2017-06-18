Родман завершил визит в КНДР

Визит скандального баскетболиста в самую закрытую страну мира продлился пять дней.

Как сообщает Washington Post, Родману в ходе визита не удалось провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которого экс-баскетболист назвал своим хорошим другом.

Вместе с тем в Пхеньяне Родман посетил важные для КНДР монументы, побывал на тренировке женской сборной КНДР по баскетболу, а также вручил подарки министру спорта страны, который сопровождал его в эти дни. Сам экс-игрок НБА свои визиты расценивает как попытку наладить диалог между США и КНДР.

«Главная причина того, почему мы совершаем сюда визиты, — попытка открыть двери между двумя странами. Если не получится, что ж, по крайней мере мы попробовали», — завершил Родман.