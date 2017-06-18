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18 июня 2017, 15:38 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Родман завершил визит в КНДР

Бывшая звезда НБА Деннис Родман покинул КНДР.

Визит скандального баскетболиста в самую закрытую страну мира продлился пять дней.

Как сообщает Washington Post, Родману в ходе визита не удалось провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которого экс-баскетболист назвал своим хорошим другом.

Вместе с тем в Пхеньяне Родман посетил важные для КНДР монументы, побывал на тренировке женской сборной КНДР по баскетболу, а также вручил подарки министру спорта страны, который сопровождал его в эти дни. Сам экс-игрок НБА свои визиты расценивает как попытку наладить диалог между США и КНДР.

«Главная причина того, почему мы совершаем сюда визиты, — попытка открыть двери между двумя странами. Если не получится, что ж, по крайней мере мы попробовали», — завершил Родман.
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ПХЕНЬЯН, 13 июня. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Известный американский баскетболист Деннис Родман прибыл во вторник в международный аэропорт столицы КНДР, сообщает корр. ТАСС с места события. Экс-звезду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сопровождают профессор Колумбийского университета Джозеф Дуглас Тойнэга и личный телохранитель.
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